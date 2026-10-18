Зарплаты военных в 2026 году зависят от должности, звания, выслуги лет и условий прохождения службы.

Зарплаты у военных формируются из основного денежного довольствия, премий и дополнительных вознаграждений, если для них есть законные основания.

Основная сумма состоит из должностного оклада, выплаты по воинскому званию и надбавки за выслугу лет. Также могут начисляться доплаты за особенности службы и премии. Поэтому даже военнослужащие с одинаковым званием могут получать разные суммы.

Какие боевые выплаты предусмотрены

В 2026 году для определенных категорий военнослужащих предусмотрены дополнительные вознаграждения в размере до 30000, 50000 и 100000 гривен в месяц. Конкретная сумма зависит от характера задач, места их выполнения и документального доказательства.

Отдельные механизмы дополнительных вознаграждений предусматривают выплаты до 70 000 и 170 000 гривен за выполнение определенных задач в районах, приближенных к линии боевого столкновения или непосредственно на соответствующих территориях. Это не гарантированная ежемесячная доплата для каждого военного. Начисление зависит от установленных критериев и фактического времени выполнения задач.

Для отдельных категорий военнослужащих, исполняющих служебные обязанности без права на другие боевые вознаграждения, предусмотрена дополнительная выплата до 10 000 гривен пропорционально времени службы. Самого пребывания в тылу недостаточно для автоматического назначения.

Какие дополнительные выплаты можно получить

Помимо ежемесячного обеспечения военнослужащим могут выплачивать единовременную помощь после первого заключения контракта. В 2026 году ее размер составляет 26624 гривны для рядового состава, 29952 гривны для сержантского и старшинского состава и 33280 гривен для офицеров.

Также предусмотрены ежегодная помощь на оздоровление в размере месячного денежного довольствия и материальная поддержка для решения социально-бытовых вопросов при определенных обстоятельствах.

Зарплаты военных выплачивают по установленному графику: по информации Минобороны, средства должны поступать до 20 числа за предыдущий месяц. Если финансирование воинской части задерживается, выплату производят в течение трех дней после поступления средств.

Точный размер обеспечения зависит от личных событий службы. Если возникли вопросы о начислениях, военнослужащий может обратиться в финансовую службу своей части.

Источник: ТСН .