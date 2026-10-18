Тиждень з 19 по 25 жовтня для Стрільців почнеться з випробування на терпіння, але вже до середини тижня ситуація зміниться на краще. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com.

Робота і фінанси

У понеділок і вівторок колеги чи партнери можуть здаватися особливо нестерпними: хтось провокуватиме на зайві розмови, хтось свідомо роздмухуватиме драму там, де її не було. Найкраща стратегія — не піддаватися і не витрачати сили на повчання тих, кому це все одно не допоможе. Приберіть емоції подалі й зосередьтеся на завданнях, які справді мають значення. Ваша стриманість у ці дні не залишиться непоміченою: вона принесе користь трохи згодом, коли стане зрозуміло, хто насправді тримав ситуацію під контролем.

Стосунки

Уже до середи атмосфера навколо вас зміниться. Люди, які ще днями раніше дратували, раптом почнуть шукати вашого товариства — ви станете тим, з ким усім хочеться проводити час. Четвер і п'ятниця продовжать цю тенденцію: компліменти й тепле ставлення з боку оточення не змусять себе чекати. Це вдалий момент, щоб прийняти запрошення на зустріч, підтримати давні контакти або просто дозволити собі насолодитися увагою, яку ви заслужили стриманістю на початку тижня.

Здоров'я та енергія

Попри зовнішній успіх, десь глибоко всередині вас непокоїтиме відчуття, яке важко сформулювати словами. Не варто ігнорувати цей сигнал — краще дати собі час у вихідні, щоб розібратися у власних почуттях. Зверніть увагу на сни цього тижня: вони можуть підказати, що саме турбує підсвідомість. Якщо відчуєте потребу — не тримайте все в собі, а відкрийтеся близькій людині. Розмова з другом здатна принести більше полегшення, ніж самостійні роздуми.

Найкращі дні тижня

Середа стане переломним моментом — саме тоді ваша стриманість почне працювати на вас і оточення це відчує. Четвер і п'ятниця закріплять успіх у спілкуванні: це вдалі дні для зустрічей і нових знайомств. А вихідні варто залишити для себе — для тиші, роздумів і щирої розмови з тим, кому довіряєте.