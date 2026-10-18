Неделя с 19 по 25 октября для Стрельцов начнётся с испытания на терпение, но уже к середине недели ситуация изменится к лучшему. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com.

Работа и финансы

В понедельник и вторник коллеги или партнёры могут показаться особенно невыносимыми: кто-то будет провоцировать на лишние разговоры, кто-то сознательно раздувать драму там, где её не было. Лучшая стратегия — не поддаваться и не тратить силы на нравоучения тем, кому это всё равно не поможет. Уберите эмоции подальше и сосредоточьтесь на задачах, которые действительно имеют значение. Ваша сдержанность в эти дни не останется незамеченной: она принесёт пользу чуть позже, когда станет ясно, кто на самом деле держал ситуацию под контролем.

Отношения

Уже к среде атмосфера вокруг вас изменится. Люди, которые ещё днями ранее раздражали, вдруг начнут искать вашего общества — вы станете тем, с кем всем хочется проводить время. Четверг и пятница продолжат эту тенденцию: комплименты и тёплое отношение со стороны окружения не заставят себя ждать. Это удачный момент, чтобы принять приглашение на встречу, поддержать старые контакты или просто позволить себе насладиться вниманием, которое вы заслужили сдержанностью в начале недели.

Здоровье и энергия

Несмотря на внешний успех, где-то глубоко внутри вас будет беспокоить ощущение, которое трудно сформулировать словами. Не стоит игнорировать этот сигнал — лучше дать себе время в выходные, чтобы разобраться в собственных чувствах. Обратите внимание на сны этой недели: они могут подсказать, что именно тревожит подсознание. Если почувствуете потребность — не держите всё в себе, а откройтесь близкому человеку. Разговор с другом способен принести больше облегчения, чем самостоятельные размышления.

Лучшие дни недели

Среда станет переломным моментом — именно тогда ваша сдержанность начнёт работать на вас, и окружение это почувствует. Четверг и пятница закрепят успех в общении: это удачные дни для встреч и новых знакомств. А выходные стоит оставить для себя — для тишины, размышлений и искреннего разговора с тем, кому доверяете.