Цей тиждень Леви проведуть у балансуванні між практичністю та емоціями, і головний акцент у прогнозі — гроші на початку тижня та дружба наприкінці.

Робота і фінанси

На початку тижня Леви зосередяться на тому, щоб навести лад у фінансових справах. Варто переглянути бюджет, відмовитися від імпульсивних покупок і зайвих витрат — зараз не час для авантюр з грошима. Середа стане наочним нагадуванням простої істини: не все можна купити за гроші. Саме в цей день варто замислитися про те, що насправді має цінність у вашому житті — і це точно не статки самі по собі.

Стосунки

Друзі виходять на перший план цього тижня, особливо у четвер і п'ятницю. Леви відчують, наскільки важливими є близькі люди поруч — ті, кого не купиш за жодні гроші. Це вдалий час для зустрічей, щирих розмов і підтримки один одного. Якщо є людина, з якою давно не спілкувалися, саме зараз варто це виправити. У другій половині тижня можливі й романтичні моменти — побачення, обмін почуттями, прояснення того, чого саме ви очікуєте від стосунків.

Здоров'я та енергія

Емоційний фон тижня буде теплим і наповненим, тож і фізичний стан має відповідати — більше живого спілкування, менше самотності. Намагайтеся не перевантажувати себе роботою заради грошей на шкоду відпочинку з близькими. Прогулянки з друзями чи родиною підживлять вас енергією краще, ніж будь-який інший спосіб розслабитися.

Найкращі дні тижня

Четвер і п'ятниця стануть найтеплішими днями тижня — саме тоді дружба та душевні розмови принесуть найбільше задоволення. А вихідні подарують несподіваний інсайт: раптове розуміння чогось важливого у власному житті змусить Левів подивитися на звичні речі значно глибше.