Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи кажуть, що тиждень з 19 по 25 жовтня для Козерогів буде насиченим — від несподіваних новин на початку до теплого спілкування у фіналі.

Робота і фінанси

На початку тижня чекайте дзвінка, який принесе важливу інформацію — можливо, навіть більш актуальну, ніж ви очікували. Якщо на іншому кінці лінії буде давній знайомий, розмова додасть відчуття стабільності та спокою. У середу зʼявиться бажання рухатися вперед у новому напрямку, але поспішати не варто: нові задуми потребують часу на дозрівання. Четвер і пʼятниця принесуть багато роботи, проте віддача буде не одразу — варто запастися терпінням і не чекати миттєвих результатів.

Стосунки

Спілкування з давніми друзями чи знайомими стане однією з приємних тем тижня. Розмова з людиною, яку ви давно не чули, подарує відчуття ґрунту під ногами. Ближче до вихідних робочі питання відійдуть на другий план, поступившись місцем дружнім зустрічам. Саме друзі нагадають, що багато речей у житті реально здійснити, якщо є підтримка.

Здоровʼя та енергія

Емоційний стан Козерогів цього тижня залежатиме від якості спілкування: тепла розмова на початку тижня додасть сил, а наприкінці — спільний час із друзями стане найкращим відпочинком від робочого напруження. У середині тижня, коли результати роботи ще не видно, важливо не накручувати себе і дати собі паузу для відновлення.

Найкращі дні тижня

Понеділок стане вдалим завдяки приємному дзвінку, який додасть впевненості. Середа підійде для обережних перших кроків у новій справі. А вихідні варто повністю присвятити друзям — саме вони допоможуть відчути, що попереду ще багато можливостей.