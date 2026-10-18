Прогноз обнародовало издание Horoscope.com. Астрологи говорят, что неделя с 19 по 25 октября для Козерогов будет насыщенной — от неожиданных новостей в начале до теплого общения в финале.

Работа и финансы

В начале недели ждите звонка, который принесет важную информацию — возможно, даже более актуальную, чем вы ожидали. Если на другом конце линии окажется давний знакомый, разговор добавит ощущение стабильности и спокойствия. В среду появится желание двигаться вперед в новом направлении, но спешить не стоит: новые замыслы требуют времени на созревание. Четверг и пятница принесут много работы, однако отдача будет не сразу — стоит запастись терпением и не ждать мгновенных результатов.

Отношения

Общение с давними друзьями или знакомыми станет одной из приятных тем недели. Разговор с человеком, которого вы давно не слышали, подарит ощущение почвы под ногами. Ближе к выходным рабочие вопросы отойдут на второй план, уступив место дружеским встречам. Именно друзья напомнят, что многое в жизни реально осуществить, если есть поддержка.

Здоровье и энергия

Эмоциональное состояние Козерогов на этой неделе будет зависеть от качества общения: теплый разговор в начале недели добавит сил, а в конце — совместное время с друзьями станет лучшим отдыхом от рабочего напряжения. В середине недели, когда результаты работы еще не видны, важно не накручивать себя и дать себе паузу для восстановления.

Лучшие дни недели

Понедельник станет удачным благодаря приятному звонку, который добавит уверенности. Среда подойдет для осторожных первых шагов в новом деле. А выходные стоит полностью посвятить друзьям — именно они помогут почувствовать, что впереди еще много возможностей.