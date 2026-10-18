Прогноз на эту неделю обнародовало издание Horoscope.com. Астрологи говорят: за что бы ни взялся Телец на этой неделе, всё будет иметь приятный романтический оттенок — музыка будет звучать лучше, искусство покажется интереснее, а деньги откроют больше возможностей, чем обычно.

Работа и финансы

В начале недели финансовая сфера выглядит обнадёживающе: появляется ощущение, что деньги способны открыть новые двери и дать больше свободы выбора. Это удачный момент, чтобы пересмотреть бюджет или подумать о покупке, которая давно откладывалась. Впрочем, стоит следить за собственной продуктивностью — на протяжении недели может появиться соблазн расслабиться и отложить дела на потом. Не дайте лени взять верх над рабочими обязанностями, особенно в середине недели, когда захочется просто плыть по течению вместо того, чтобы двигаться вперёд.

Отношения

Понедельник и вторник станут по-настоящему гармоничными днями для любви — отношения будут развиваться легко, без лишних препятствий, будто вы плывёте по течению. А с среды по пятницу настроение изменится: появится ностальгия и неожиданное восхищение даже обыденными вещами, ведь вы станете внимательнее к мелочам своей жизни. А вот выходные обещают быть по-настоящему насыщенными: на первый план выйдут темы отношений, брака и страсти. Будьте готовы и к ревности — эмоции могут обостряться, поэтому стоит говорить откровенно, а не держать чувства в себе.

Здоровье и энергия

Энергетический фон недели неравномерный: в начале сил и вдохновения будет достаточно, а ближе к середине недели может накрыть волна лени. Это нормально — дайте себе немного отдыха, но не превращайте паузу в полное бездействие. Сбалансируйте активность и отдых: короткая прогулка или смена обстановки помогут вернуть бодрость и не увязнуть в рутине.

Лучшие дни недели

Понедельник и вторник стоит использовать для важных разговоров об отношениях и финансах — звёзды способствуют взаимопониманию. Выходные, особенно суббота, станут наиболее эмоционально насыщенными днями недели: именно тогда страсть и темы серьёзных отношений выйдут на первый план. Главное — подойти к этим разговорам с открытым сердцем, а не с настороженностью.