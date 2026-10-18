Прогноз на цей тиждень оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи кажуть: усе, за що не візьметься Телець цього тижня, матиме приємний романтичний відтінок — музика звучатиме краще, мистецтво здаватиметься цікавішим, а гроші відкриватимуть більше можливостей, ніж зазвичай.

Робота і фінанси

На початку тижня фінансова сфера виглядає обнадійливо: з'являється відчуття, що гроші здатні відкрити нові двері й дати більше свободи вибору. Це вдалий момент, щоб переглянути бюджет або подумати про покупку, яка давно відкладалася. Втім, варто стежити за власною продуктивністю — протягом тижня може з'явитися спокуса розслабитися й відкласти справи на потім. Не дайте лінощам взяти гору над робочими обов'язками, особливо у середині тижня, коли захочеться просто плисти за течією замість того, щоб рухатися вперед.

Стосунки

Понеділок і вівторок стануть по-справжньому гармонійними днями для любові — стосунки розвиватимуться легко, без зайвих перешкод, ніби ви пливете за течією. Із середи по п'ятницю настрій зміниться: з'явиться ностальгія і несподіване захоплення навіть буденними речами, адже ви станете уважнішими до дрібниць свого життя. А ось вихідні обіцяють бути по-справжньому насиченими: на перший план вийдуть теми стосунків, шлюбу та пристрасті. Будьте готові й до ревнощів — емоції можуть загострюватися, тож варто говорити відверто, а не тримати почуття в собі.

Здоров'я та енергія

Енергетичний фон тижня нерівномірний: на початку сил і натхнення буде достатньо, а ближче до середини тижня може накритися хвиля лінощів. Це нормально — дайте собі трохи відпочинку, але не перетворюйте паузу на повну бездіяльність. Збалансуйте активність і відпочинок: коротка прогулянка чи зміна обстановки допоможуть повернути бадьорість і не загрузнути в рутині.

Найкращі дні тижня

Понеділок і вівторок варто використати для важливих розмов про стосунки й фінанси — зорі сприяють порозумінню. Вихідні, особливо субота, стануть найбільш емоційно насиченими днями тижня: саме тоді пристрасть і теми серйозних стосунків вийдуть на перший план. Головне — підійти до цих розмов із відкритим серцем, а не з настороженістю.