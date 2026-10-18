Графики отключения света в Киевской области на 19 октября подразумевают плановые работы в Переяславе.

Графики отключения света в Киевской области на 19 октября охватят несколько улиц и переулков города, где электроэнергии не будет почти весь день, передает Переяславский горсовет.

По информации Переяславского городского совета, профилактические работы будут проводить ДТЭК Киевские региональные электросети. Предварительно подачу электричества прекратят в 08:30, а восстановить его планируют в 19:00.

Где выключат электроэнергию 19 октября

Под ограничения попадут следующие адреса в Переяславе:

Улица Героев Украины: дома 1–28 по обнародованному перечню, в том числе 4А, 6А, 6Б, 7/1, 7/2, 8А, 10А, 10Б, 10В.

Улица Гимназическая: 24.

Улица Козинская: 1–26 по перечню, в том числе 1А, 2А.

Улица Марковича Афанасия: 1–33 по перечню, в том числе 6А, 7А, 9А.

Улица Небесной Сотни: 33, 35, 39, 44, 44А, 46–54, в том числе 47А, 51А, 53А, а также 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 74.

Улица Профессиональная: 42.

Улица Тараса Шевченко: 34.

Переулок 1-й Профессиональный: 1, 2.

Переулок Береговой: 2, 2А, 3-9, 11-13, 15.





Что следует учесть жителям

Графики отключения света в Киевской области на 19 октября относятся именно к указанным адресам в Переяславе. Владельцам домов и квартир следует заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

Также желательно учесть запланированные ограничения при использовании бытовой техники. Время завершения работ предварительное, поэтому актуальную информацию рекомендуется проверять на официальных ресурсах городского совета и оператора электросетей.