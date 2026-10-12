Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 13 по 19 октября обещает умеренно прохладную погоду с кратковременными осадками в течение трех дней недели: максимальная дневная температура поднимется до +16°, а минимальная составит +11°.

предыдущий недельный прогноз погоды для Киевщины уже предупреждал о переменчивых дождях, и новая неделя с 13 по 19 октября также принесет кратковременные осадки в Киевской области.

За прогнозом синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +11° до +16°, а ночная — от +5° до +12°.

Во вторник, 13 октября, воздух прогреется до +13° днем, а ночью похолодает до +10°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 14 октября, дневная температура удержится на отметке +13°, тогда как ночью столбики термометров опустятся до +7°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

Четверг, 15 октября, принесет небольшое похолодание — днем +12°, а ночью температура снизится до +5°. Небо останется облачным с прояснениями, осадков не предвидится.

В пятницу, 16 октября, дневная температура опустится до самой низкой отметки недели — +11°, ночью же потеплеет до +9°. Синоптики прогнозируют возможные осадки при облачной с прояснениями погоде.

Суббота, 17 октября, станет самым теплым днем недели: воздух прогреется до +16° днем и до +10° ночью. Облачность — с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 18 октября, дневная температура составит +14°, ночная — +12°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Понедельник, 19 октября, завершит неделю температурой +12° как днем, так и ночью. Облачность останется с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

Итак, самым теплым днем недели в Киевской области станет суббота, 17 октября, с температурой +16°, а самым прохладным будет пятница, 16 октября, когда днем не превысит +11°. Перепад дневных температур за неделю составит 5°. Осадки синоптики прогнозируют трижды — в пятницу, 16 октября, в воскресенье, 18 октября, и в понедельник, 19 октября.

Из-за вероятных осадков в течение трех дней недели жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. Ночные температуры опускаются до +5°...+7° в середине недели, поэтому стоит одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей.

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