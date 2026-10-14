Украинцев предупредили о риске доначислений и блокировки счетов из-за переводов на карты без подтвержденного происхождения. Юристы объяснили, как заполнять назначение платежа, чтобы не платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора и избежать штрафа до 34 000 грн.

Переводы на карту проверяют всё тщательнее — и теперь обычный перевод от друга или родственника может стать поводом для налоговых доначислений и блокировки счета, если в поле «Назначение платежа» пусто или стоит шутливый комментарий. О риске украинцев предупредили юристы, сообщает «Новости.LIVE».

Банки системно мониторят карточные операции. Если клиент регулярно получает или переводит значительные суммы и не имеет официальных документов, объясняющих происхождение этих денег, налоговая может признать их незадекларированным доходом. В таком случае со всей суммы придётся уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Если же налоговики заподозрят систематическую незарегистрированную предпринимательскую деятельность, дополнительно грозит штраф за ведение бизнеса без регистрации ФЛП — от 17 000 до 34 000 гривен. Судебная практика в таких делах почти всегда на стороне фискальной службы, когда у человека нет доказательств происхождения средств.

Какие переводы не облагаются налогом

В законодательстве есть безопасные категории переводов, на которые налог не начисляют. Это алименты, возвращённые долги или займы, финансовая помощь от близких родственников, а также средства от продажи первого за год автомобиля. Однако даже для таких операций специалисты советуют хранить первичные документы: расписки, договоры или банковские выписки.

Как заполнять назначение платежа, чтобы не получить штраф

Первое правило — всегда указывайте понятное назначение платежа. Если возвращаете долг или переводите деньги родственникам, не оставляйте поле пустым и не пишите шутливые комментарии. Чёткая приписка вроде «Возврат долга по договору/расписке от [дата]» или «Материальная помощь матери» существенно снижает риск внимания финансового мониторинга к вашей операции.

Второе правило — храните чеки, расписки и электронные квитанции как минимум три года. Заведите отдельную папку в телефоне или облаке для фотографий расписок, договоров купли-продажи и справок о доходах. Если банк или налоговая пришлёт запрос о происхождении средств, вы предоставите подтверждение за несколько минут и избежите заморозки счета.

Под пристальным вниманием финмониторинга обычно оказываются именно регулярные поступления «на карту» от разных людей без понятного назначения. Одно-два пояснения в поле платежа и сохранённые документы — простейший способ не превратить обычный перевод в налоговый долг с доначислением 18% НДФЛ и штрафом до 34 000 грн.