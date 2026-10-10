Перекази з картки для українців можуть мати обмеження, якщо операції здаються банку незвичними або не відповідають фінансовому профілю клієнта.

Перекази з картки на значні суми без підтвердження доходів також можуть стати приводом для додаткової перевірки.

Йдеться про правила фінансового моніторингу. Банки мають стежити за операціями клієнтів і з’ясовувати походження коштів, якщо транзакції викликають підозру.

Які суми можуть перевіряти

За даними The Page, банки використовують встановлені ліміти для переказів між фізичними особами. У матеріалі згадується обмеження на рівні 50 тис. грн на місяць для клієнтів із середнім або низьким ризиком.

Для частини клієнтів межа може становити 100 тис. грн. Водночас сам факт проведення операції на таку суму не означає автоматичного блокування коштів.

Банк може звернути увагу на регулярні платежі, велику кількість переказів або операції, які не відповідають звичній поведінці власника рахунку.

Наприклад, якщо людина зазвичай отримує невеликі суми, а потім починає регулярно переказувати десятки тисяч гривень, фінансова установа може попросити пояснення.

У разі додаткової перевірки банк має право попросити документи, які підтверджують походження грошей. Це можуть бути довідка про доходи, документи щодо продажу майна, спадщини або інші підтвердження законного походження коштів.

Перекази з картки між власними рахунками зазвичай відрізняються від операцій, коли гроші регулярно надходять від великої кількості сторонніх людей.

Важливо й те, що ліміти та підходи банків можуть змінюватися. Тому перед великою операцією варто перевірити актуальні умови саме своєї фінансової установи.

Перекази з картки самі по собі не означають порушення. Основна увага фінмоніторингу спрямована на операції, які мають незвичний характер або не відповідають інформації про клієнта.