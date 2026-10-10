Мобілізація в Україні має важливий нюанс для 18-річних чоловіків, які планують виїзд за кордон.

Мобілізація в Україні у такій ситуації залежить не лише від віку, а й від військово-облікового статусу людини.

Про це розповів юрист Владислав Дерій. Він звернув увагу на ситуації, коли в застосунку «Резерв+» є відмітка про необхідність базової військової підготовки.

За словами фахівця, сама така позначка не є перешкодою для перетину кордону. Значення має інше — яка саме категорія зазначена у військовому обліку.

Якщо 18-річний має статус військовозобов’язаного, а не призовника, ситуація змінюється. За відсутності оформленої відстрочки можуть виникнути підстави для призову.

Юрист зазначив, що відстрочка може бути пов’язана, зокрема, з навчанням або бронюванням за місцем роботи. Вона має бути належним чином оформлена.

Окремо Дерій розповів про чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатний». За його словами, у такому випадку працівники ТЦК можуть направити людину на військово-лікарську комісію.

Тобто сам факт перебування за кордоном або можливість перетнути кордон не вирішує питання військового обліку.

Яка ситуація діє зараз

Мобілізація в Україні нині відбувається в умовах воєнного стану та загальної мобілізації. За даними джерела, основна категорія, якої це стосується, — військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Водночас закон передбачає випадки, коли громадянин може отримати відстрочку.

Тому перед поїздкою за кордон важливо перевірити власний військово-обліковий статус. Особливо це стосується тих, у кого є особливі відмітки або зміни в документах.

Мобілізація в Україні у кожній конкретній ситуації залежить від чинного законодавства, статусу громадянина та наявності законних підстав для відстрочки. Самого віку в окремих випадках недостатньо, щоб оцінити всі можливі юридичні наслідки.