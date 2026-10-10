Мобилизация в Украине имеет важный нюанс для 18-летних мужчин, планирующих выезд за границу.

Мобилизация в Украине в такой ситуации зависит не только от возраста, но и от военно-учетного статуса человека.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий. Он обратил внимание на ситуации, когда в приложении Резерв+ есть отметка о необходимости базовой военной подготовки.

По словам специалиста, сама такая отметка не является препятствием для пересечения границы. Значение имеет другое — какая категория указана в военном учете.

Если у 18-летнего статус военнообязанного, а не призывника, ситуация меняется. При отсутствии оформленной отсрочки могут возникнуть основания для призыва.

Юрист отметил, что отсрочка может быть связана, в частности, с обучением или бронированием по месту работы. Она должна быть должным образом оформлена.

Отдельно Дерий рассказал о мужчинах, ранее имевших статус «ограниченно подходящий». По его словам, в таком случае работники ТЦК могут направить человека на военно-врачебную комиссию.

То есть сам факт нахождения за границей или возможность пересечь границу не решает вопрос военного учета.

Какая ситуация действует сейчас

Мобилизация в Украине сейчас происходит в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. По данным источника, основная категория, которой это касается, — военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. В то же время, закон предусматривает случаи, когда гражданин может получить отсрочку.

Поэтому перед поездкой за границу важно проверить свой военно-учетный статус. Особенно это касается тех, кто имеет особые отметки или изменения в документах.

Мобилизация в Украине в каждой конкретной ситуации зависит от действующего законодательства, статуса гражданина и законных оснований для отсрочки. Самого возраста в редких случаях недостаточно, чтобы оценить все возможные юридические последствия.