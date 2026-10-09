Переказ на картку понад визначений поріг можливий, якщо людина може підтвердити легальне походження коштів та власні доходи.

Йдеться про правила, яких банки дотримуються відповідно до Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг. Документ покликаний посилити фінансовий моніторинг та протидіяти схемам із так званими дропами.

Для клієнтів без підтверджених доходів у банках, що працюють за цими домовленостями, базовий поріг може становити 100 тисяч гривень на місяць. Для людей із високим ризиком фінансова установа здатна встановити нижчу межу — до 50 тисяч.

Але це не означає, що кожен громадянин автоматично обмежений сумою у 100 тисяч. Якщо походження грошей підтверджене, банк може погодити більший обсяг операцій. Орієнтиром стають доходи та фінансовий профіль конкретного клієнта.

Контроль стосується не тільки переказів між картками. До розрахунку можуть потрапляти окремі платежі за реквізитами IBAN, якщо вони підпадають під відповідні критерії.

Водночас переміщення власних коштів між двома рахунками однієї людини в межах одного банку до таких обмежень не належить.

Переказ на картку також можуть перевірити, якщо характер операції помітно відрізняється від звичної фінансової поведінки власника рахунку.

Окремий контроль передбачений для нових та неактивних ФОП. Для таких підприємців фінансова установа може застосовувати посилений моніторинг і нижчі пороги. Наступний етап відповідних правил передбачений із 14 листопада.

Чи встановлював НБУ єдиний ліміт

Національний банк наголошував, що не запроваджував для всіх громадян одного постійного обмеження на карткові операції.

Конкретні умови визначаються банками з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та домовленостей, закріплених у Меморандумі.

Переказ на картку між родичами також не має окремого універсального порогу лише через спорідненість. Проте незвично велика сума або нетипова активність здатні стати підставою для додаткової перевірки.

Тому орієнтир у 100 тисяч гривень стосується передусім клієнтів без документально підтверджених доходів. За наявності доказів походження коштів доступний обсяг операцій може бути більшим.