Перевод на карту сверх определенного порога возможен, если человек может подтвердить легальное происхождение средств и собственные доходы.
Речь идет о правилах, которые банки соблюдают в соответствии с Меморандумом об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг. Документ призван усилить финансовый мониторинг и противодействовать схемам так называемых дроп.
Для клиентов без подтвержденных доходов в банках, работающих по этим договоренностям, базовый порог может составить 100 тысяч гривен в месяц . Для людей с высоким риском финансовое учреждение способно установить более низкий предел — до 50 тысяч.
Но это не значит, что каждый гражданин автоматически ограничен суммой в 100 тысяч. Если происхождение денег подтверждено, банк может согласовать больший объем сделок. Ориентиром становятся доходы и профиль конкретного клиента.
Контроль касается не только переводов между картами. В расчет могут попадать отдельные платежи по реквизитам IBAN, если они подпадают под соответствующие критерии.
В то же время, перемещение собственных средств между двумя счетами одного человека в пределах одного банка к таким ограничениям не относится.
Перевод на карту также могут проверить, если характер сделки заметно отличается от обычного поведения владельца счета.
Отдельный контроль предусмотрен для новых и неактивных ФЛП. Для таких предпринимателей финансовое учреждение может применять усиленный мониторинг и более низкие пороги. Следующий этап соответствующих правил предусмотрен с 14 ноября.
Устанавливал ли НБУ единый лимит
Национальный банк отмечал, что не вводил для всех граждан одного постоянного ограничения на карточные операции.
Конкретные условия определяются банками на основе риск-ориентированного подхода и договоренностей, закрепленных в Меморандуме.
Перевод на карту между родственниками также не имеет отдельного универсального порога только из-за родства. Однако необычно большая сумма или нетипичная активность способны стать основанием для дополнительной проверки.
Поэтому ориентир в 100 тысяч гривен касается, прежде всего, клиентов без документально подтвержденных доходов. При наличии доказательств происхождения средств доступный объем операций может быть больше.