Перевод на карту сверх определенного порога возможен, если человек может подтвердить легальное происхождение средств и собственные доходы.

Речь идет о правилах, которые банки соблюдают в соответствии с Меморандумом об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг. Документ призван усилить финансовый мониторинг и противодействовать схемам так называемых дроп.

Для клиентов без подтвержденных доходов в банках, работающих по этим договоренностям, базовый порог может составить 100 тысяч гривен в месяц . Для людей с высоким риском финансовое учреждение способно установить более низкий предел — до 50 тысяч.

Но это не значит, что каждый гражданин автоматически ограничен суммой в 100 тысяч. Если происхождение денег подтверждено, банк может согласовать больший объем сделок. Ориентиром становятся доходы и профиль конкретного клиента.

Контроль касается не только переводов между картами. В расчет могут попадать отдельные платежи по реквизитам IBAN, если они подпадают под соответствующие критерии.

В то же время, перемещение собственных средств между двумя счетами одного человека в пределах одного банка к таким ограничениям не относится.

Перевод на карту также могут проверить, если характер сделки заметно отличается от обычного поведения владельца счета.

Отдельный контроль предусмотрен для новых и неактивных ФЛП. Для таких предпринимателей финансовое учреждение может применять усиленный мониторинг и более низкие пороги. Следующий этап соответствующих правил предусмотрен с 14 ноября.

Устанавливал ли НБУ единый лимит

Национальный банк отмечал, что не вводил для всех граждан одного постоянного ограничения на карточные операции.

Конкретные условия определяются банками на основе риск-ориентированного подхода и договоренностей, закрепленных в Меморандуме.

Перевод на карту между родственниками также не имеет отдельного универсального порога только из-за родства. Однако необычно большая сумма или нетипичная активность способны стать основанием для дополнительной проверки.

Поэтому ориентир в 100 тысяч гривен касается, прежде всего, клиентов без документально подтвержденных доходов. При наличии доказательств происхождения средств доступный объем операций может быть больше.