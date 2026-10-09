Верховная Рада готовит новые правила налогообложения международных онлайн-покупок: товары стоимостью до 150 евро могут обложить 20% налогом на добавленную стоимость. Изменения заработают не раньше июля 2027 года.

Профильный комитет Верховной Рады 6 октября рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов, которые вводят 20% налога на добавленную стоимость для международных заказов стоимостью до 150 евро. Как сообщает Finteco, налог будут начислять с первого евро, а его сумму включат в стоимость товара еще на этапе оформления покупки.

Новые правила напрямую повлияют на цены товаров, которые украинцы заказывают на AliExpress, Temu и других иностранных маркетплейсах. Однако изменения не заработают в ближайшее время: их внедрение запланировано не раньше июля 2027 года.

Как будут начислять НДС на посылки

Речь идет о законопроектах №16051-1 и №15460, которые меняют порядок налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений. Главное новшество — отмена освобождения от НДС для большинства покупок стоимостью до 150 евро, оформленных через иностранные маркетплейсы. Ставка налога составит 20%: если товар стоит 50 евро, НДС по ставке 20% добавит еще 10 евро к цене.

Отдельно платить налог при получении посылки не придется — его автоматически учтут в стоимости заказа на этапе покупки. Обязанность начислять НДС и перечислять его в бюджет возложат на сами маркетплейсы. Если платформа зарегистрирована за рубежом, она должна назначить посредника в Украине, ответственного за расчеты с государством.

Какие посылки не будут облагаться налогом

Введение новых правил не означает отмены всех льгот. В частности, сохранится освобождение от НДС для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро. Без налога также останутся товары в несопровождаемом багаже стоимостью до 150 евро — это вещи, которые перемещают через границу отдельно от владельца. Отдельные положения предусматривают возможность освобождения от НДС товаров для нужд безопасности и обороны.

Сколько денег получит бюджет

По оценкам Министерства финансов, новая система налогообложения международных онлайн-покупок может приносить государству около 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно. Эти средства планируют направлять в специальный фонд госбюджета на нужды Вооруженных сил Украины. Реформа также должна выровнять условия конкуренции между украинскими продавцами и иностранными платформами.

Когда это заработает и что изменится для покупателя

Верховная Рада уже поддержала законопроекты №16051-1 и №15460 за основу 16 сентября. Далее — их рассмотрение и окончательное принятие, а внедрение запланировано не раньше июля 2027 года. Изменения являются частью обязательств Украины по программе сотрудничества с Международным валютным фондом на 2026–2029 годы и, по данным Минфина, приближают привлечение около 4 млрд евро помощи для госбюджета. Украина также планирует использовать аналог европейской системы IOSS, которая упрощает уплату НДС в международной электронной торговле.