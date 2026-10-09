Верховна Рада готує нові правила оподаткування міжнародних онлайн-покупок: товари вартістю до 150 євро можуть обкласти 20% податком на додану вартість. Зміни запрацюють не раніше липня 2027 року.

Профільний комітет Верховної Ради 6 жовтня рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів, які запроваджують 20% податку на додану вартість для міжнародних замовлень вартістю до 150 євро. Як повідомляє Finteco, податок нараховуватимуть із першого євро, а його суму включатимуть у вартість товару ще на етапі оформлення покупки.

Нові правила безпосередньо вплинуть на ціни товарів, які українці замовляють на AliExpress, Temu та інших іноземних маркетплейсах. Проте зміни не запрацюють найближчим часом: їхнє впровадження заплановане не раніше липня 2027 року.

Як нараховуватимуть ПДВ на посилки

Йдеться про законопроєкти №16051-1 та №15460, які змінюють порядок оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Головна новація — скасування звільнення від ПДВ для більшості покупок вартістю до 150 євро, оформлених через іноземні маркетплейси. Ставка податку становитиме 20%: якщо товар коштує 50 євро, ПДВ за ставкою 20% додасть ще 10 євро до ціни.

Окремо сплачувати податок під час отримання посилки не доведеться — його автоматично врахують у вартості замовлення на етапі покупки. Обов'язок нараховувати ПДВ і перераховувати його до бюджету покладуть на самі маркетплейси. Якщо платформа зареєстрована за кордоном, вона повинна призначити посередника в Україні, відповідального за розрахунки з державою.

Які посилки не оподатковуватимуть

Запровадження нових правил не означає скасування всіх пільг. Зокрема, збережеться звільнення від ПДВ для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро. Без податку також залишатимуться товари в несупроводжуваному багажі вартістю до 150 євро — це речі, які переміщують через кордон окремо від власника. Окремі положення передбачають можливість звільнення від ПДВ товарів для потреб безпеки й оборони.

Скільки грошей отримає бюджет

За оцінками Міністерства фінансів, нова система оподаткування міжнародних онлайн-покупок може приносити державі близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Ці кошти планують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету на потреби Збройних сил України. Реформа також має вирівняти умови конкуренції між українськими продавцями та іноземними платформами.

Коли це запрацює і що зміниться для покупця

Верховна Рада вже підтримала законопроєкти №16051-1 та №15460 за основу 16 вересня. Далі — їх розгляд і остаточне ухвалення, а впровадження заплановане не раніше липня 2027 року. Зміни є частиною зобов'язань України за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на 2026–2029 роки і, за даними Мінфіну, наближають залучення близько 4 млрд євро допомоги для держбюджету. Україна також планує використати аналог європейської системи IOSS, яка спрощує сплату ПДВ у міжнародній електронній торгівлі.