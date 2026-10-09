Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 10 по 16 октября обещает кратковременное потепление до +20° в воскресенье, а затем дожди и снижение температуры до +11° уже во вторник.

прогноз погоды на неделю с 9 по 15 октября уже предупреждал о затяжных дождях в регионе, и новая неделя, с 10 по 16 октября, подтверждает эту тенденцию: короткий всплеск тепла до +20° в воскресенье быстро сменится дождями и прохладой. Синоптики Киевской области фиксируют очередной период неустойчивой погоды с дождями в первые дни недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Киевской области в течение недели с 10 по 16 октября будет колебаться от +11° до +20°, а ночью воздух будет охлаждаться до +8°-+13°.

В субботу, 10 октября, в Киевской области ожидается переменная облачность, воздух днём прогреется до +17°, а ночью остынет до +8°. Осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 11 октября, столбики термометров поднимутся до самой высокой отметки недели — +20° днём, ночью же будет +9°. Небо останется малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 12 октября, погода заметно изменится: днём ожидается лишь +13°, а ночью температура практически не опустится, оставаясь на отметке +13°. Небо затянут облака, возможны осадки.

Во вторник, 13 октября, столбики термометров опустятся до самой низкой дневной отметки недели — +11°, ночью будет +10°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 14 октября, воздух прогреется до +15° днём, ночью ожидается +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 15 октября, температура удержится на отметке +15° днём и +10° ночью. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 16 октября, завершит неделю температура +15° днём и +8° ночью, при малооблачном небе без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели в Киевской области станет воскресенье, 11 октября, с температурой +20°, а самым прохладным — вторник, 13 октября, когда днём она не превысит +11°. Перепад дневных температур за неделю достигает 9°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, понедельник и вторник, 11-13 октября.

Жителям Киевской области стоит учесть оба фактора: в дни с осадками — воскресенье, понедельник и вторник — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулём из-за возможно мокрой дороги. А из-за заметного перепада температур, достигающего 9°, особенно людям пожилого возраста стоит одеваться теплее, ведь уже во вторник дневная температура не поднимется выше +11°.

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