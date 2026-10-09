С 22 октября вступит в силу обновленный закон о внутренне перемещенных лицах: он расширяет основания для снятия с учета, вводит вместо справки выписку из единой базы и устанавливает 30-дневный срок уведомления о переезде. Ранее выданные справки ВПЛ останутся действительными.

Денежная помощь переселенцам после 22 октября не исчезнет — ранее выданные справки ВПЛ останутся действительными. В то же время обновленный закон расширяет перечень оснований, по которым внутренне перемещенное лицо могут снять с учета.

Новую редакцию Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» приняли еще 1 июля, а в силу документ №4924-IX вступит 22 октября. Как сообщает портал «Акцент», вместо справки подтверждением постановки на учет теперь станет выписка из Единой информационной базы данных о ВПЛ. Ее можно будет сформировать в электронном или бумажном виде — оба варианта будут иметь одинаковую юридическую силу.

Кого могут снять с учета ВПЛ

Обновленный закон уточняет причины, по которым человек может потерять учет. В перечень вошли:

выезд за границу на постоянное проживание;

пребывание за пределами Украины более 90 дней подряд или более 180 дней в целом в течение года, кроме определенных законом исключений;

предоставление ложной информации при оформлении статуса;

неуведомление о возвращении в покинутое место проживания;

иные предусмотренные законом обстоятельства.

Краткосрочная поездка за границу сама по себе не будет означать автоматическую потерю статуса: значение будет иметь продолжительность отсутствия и наличие обстоятельств, которые закон позволяет учесть как исключение.

О переезде нужно сообщить за 30 дней

Отдельное изменение касается тех, кто меняет фактическое место проживания. Если переселенец переедет в другую громаду или вернется в покинутое жилье, об этом нужно сообщить в ЦНАП или уполномоченный орган. На обновление данных отводится 30 календарных дней со дня прибытия по новому адресу.

Что будет с выплатами и пенсиями

Обновленный закон не устанавливает новых фиксированных сумм помощи на проживание: размер, продолжительность и условия назначения выплат, как и раньше, будет определять Кабинет Министров. Поэтому вступление документа в силу не означает автоматической отмены, увеличения или уменьшения помощи с 22 октября. Государственную поддержку планируют предоставлять с учетом индивидуальных потребностей человека или семьи — будут оценивать условия проживания, интеграцию в громаде и потребность в помощи.

Для переселенцев также закрепили равенство в пенсионном обеспечении: для ВПЛ нельзя устанавливать дополнительные или более сложные процедуры назначения, перерасчета или выплаты пенсий, если они ограничивают права по сравнению с другими гражданами. Отдельно предусмотрено создание электронного кабинета ВПЛ, через который организуют часть взаимодействия с государством.

Дети, рожденные после переезда

Ребенка, родившегося уже после перемещения родителей, по новым правилам не будут считать внутренне перемещенным лицом — отдельную справку или выписку на него оформлять не будут. В то же время семья не потеряет право на поддержку: помощь семьи должна определяться с учетом рождения ребенка после перемещения. Детальный механизм правительство урегулирует отдельным решением.

Что сделать до 22 октября

Специально переоформлять справку или подавать новое заявление из-за принятия закона не нужно. Достаточно проверить актуальность адреса, номера телефона и других сведений, указанных при постановке на учет. Если человек переехал, вернулся домой или длительное время находится за границей — стоит уточнить, нужно ли обновить данные. Обратиться можно в ЦНАП или орган социальной защиты по месту фактического проживания.

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