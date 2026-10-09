Із 22 жовтня набере чинності оновлений закон про внутрішньо переміщених осіб: він розширює підстави для зняття з обліку, запроваджує замість довідки витяг із єдиної бази та встановлює 30-денний строк повідомлення про переїзд. Раніше видані довідки ВПО залишаться чинними.

Грошова допомога переселенцям після 22 жовтня не зникне — раніше видані довідки ВПО залишаться чинними. Водночас оновлений закон розширює перелік підстав, за якими внутрішньо переміщену особу можуть зняти з обліку.

Нову редакцію Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ухвалили ще 1 липня, а чинності документ №4924-IX набере 22 жовтня. Як повідомляє портал «Акцент», замість довідки підтвердженням взяття на облік тепер стане витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Його можна буде сформувати в електронному або паперовому вигляді — обидва варіанти матимуть однакову юридичну силу.

Кого можуть зняти з обліку ВПО

Оновлений закон уточнює причини, через які людина може втратити облік. До переліку увійшли:

виїзд за кордон на постійне проживання;

перебування за межами України понад 90 днів поспіль або понад 180 днів загалом упродовж року, крім визначених законом винятків;

надання неправдивої інформації під час оформлення статусу;

неповідомлення про повернення до покинутого місця проживання;

інші передбачені законом обставини.

Короткострокова поїздка за кордон сама по собі не означатиме автоматичної втрати статусу: значення матиме тривалість відсутності та наявність обставин, які закон дозволяє врахувати як виняток.

Про переїзд треба повідомити за 30 днів

Окрема зміна стосується тих, хто змінює фактичне місце проживання. Якщо переселенець переїде до іншої громади або повернеться до покинутого житла, про це потрібно повідомити ЦНАП чи уповноважений орган. На оновлення даних відводиться 30 календарних днів від дня прибуття за новою адресою.

Що буде з виплатами та пенсіями

Оновлений закон не встановлює нових фіксованих сум допомоги на проживання: розмір, тривалість і умови призначення виплат, як і раніше, визначатиме Кабінет Міністрів. Тому набрання чинності документом не означає автоматичного скасування, збільшення чи зменшення допомоги з 22 жовтня. Державну підтримку планують надавати з урахуванням індивідуальних потреб людини або родини — оцінюватимуть умови проживання, інтеграцію у громаді та потребу в допомозі.

Для переселенців також закріпили рівність у пенсійному забезпеченні: для ВПО не можна встановлювати додаткові чи складніші процедури призначення, перерахунку або виплати пенсій, якщо вони обмежують права порівняно з іншими громадянами. Окремо передбачено створення електронного кабінету ВПО, через який організують частину взаємодії з державою.

Діти, народжені після переїзду

Дитину, яка народилася вже після переміщення батьків, за новими правилами не вважатимуть внутрішньо переміщеною особою — окрему довідку чи витяг на неї не оформлюватимуть. Водночас родина не втратить право на підтримку: допомога сім'ї має визначатися з урахуванням народження дитини після переміщення. Детальний механізм уряд врегулює окремим рішенням.

Що зробити до 22 жовтня

Спеціально переоформлювати довідку або подавати нову заяву через ухвалення закону не потрібно. Достатньо перевірити актуальність адреси, номера телефону та інших відомостей, зазначених під час взяття на облік. Якщо людина переїхала, повернулася додому або тривалий час перебуває за кордоном — варто уточнити, чи потрібно оновити дані. Звернутися можна до ЦНАПу або органу соціального захисту за місцем фактичного проживання.

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