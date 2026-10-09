Пенсионный фонд ежемесячно автоматически добавляет к пенсии доплату за возраст — заявление подавать не нужно. Сумма зависит от возраста пенсионера и достигает от 300 до 570 гривен.

Доплата к пенсии в Украине начисляется автоматически, как только человеку исполняется 70 лет — никакого заявления в Пенсионный фонд подавать не нужно. Размер ежемесячной надбавки напрямую зависит от возраста, а максимально она достигает 570 гривен. Об этом сообщает The Page.

Сколько доплачивают в зависимости от возраста

Компенсационная выплата по возрасту имеет три уровня. Пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет ежемесячно добавляют 300 гривен. Тем, кому от 75 до 79 лет, надбавку увеличивают до 456 гривен. А после достижения 80 лет ежемесячно выплачивают 570 гривен — это самый высокий уровень такой доплаты.

Доплата не зависит от вида пенсии: ее получают и пенсионеры по возрасту, и те, кто вышел на пенсию по выслуге лет или из-за инвалидности. Работающие пенсионеры также имеют право на надбавку — факт трудоустройства ее никак не отменяет.

Почему заявление подавать не нужно

Пенсионный фонд имеет в электронных реестрах дату рождения каждого пенсионера. Как только человек достигает 70, 75 или 80 лет, система видит это сама и начисляет надбавку без участия пенсионера. То есть доплата появляется в выплате без каких-либо обращений и справок.

Что делать, если доплату не начислили

Если вам уже исполнилось 70, 75 или 80 лет, а надбавка в платежке не появилась, прежде всего проверьте состав пенсии в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Там отдельной строкой отображается компенсационная выплата по возрасту.

Если доплаты действительно нет, обратитесь в Пенсионный фонд: через контакт-центр, сервисный центр по месту жительства или отправьте обращение через онлайн-кабинет. После уточнения данных выплату пересчитают.

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