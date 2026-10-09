Пенсійний фонд щомісяця автоматично додає до пенсії доплату за вік — заяву подавати не потрібно. Сума залежить від віку пенсіонера і сягає від 300 до 570 гривень.

Доплата до пенсії в Україні нараховується автоматично, щойно людині виповнюється 70 років — жодної заяви до Пенсійного фонду подавати не потрібно. Розмір щомісячної надбавки напряму залежить від віку, а максимально вона сягає 570 гривень. Про це повідомляє The Page.

Скільки доплачують залежно від віку

Компенсаційна виплата за віком має три рівні. Пенсіонерам віком від 70 до 74 років щомісяця додають 300 гривень. Тим, кому від 75 до 79 років, надбавку збільшують до 456 гривень. А після досягнення 80 років щомісяця виплачують 570 гривень — це найвищий рівень такої доплати.

Доплата не залежить від виду пенсії: її отримують і пенсіонери за віком, і ті, хто вийшов на пенсію за вислугою років чи через інвалідність. Працюючі пенсіонери теж мають право на надбавку — факт працевлаштування жодним чином її не скасовує.

Чому заяву подавати не потрібно

Пенсійний фонд має в електронних реєстрах дату народження кожного пенсіонера. Щойно людина досягає 70, 75 або 80 років, система бачить це сама і нараховує надбавку без участі пенсіонера. Тобто доплата з'являється у виплаті без жодних звернень і довідок.

Що робити, якщо доплату не нарахували

Якщо вам уже виповнилося 70, 75 або 80 років, а надбавка в платіжці не з'явилася, передусім перевірте склад пенсії в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Там окремим рядком відображається компенсаційна виплата за віком.

Якщо доплати справді немає, зверніться до Пенсійного фонду: через контакт-центр, сервісний центр за місцем проживання або надішліть звернення через онлайн-кабінет. Після уточнення даних виплату перерахують.

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