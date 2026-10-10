Субсидії для більшості домогосподарств призначать без повторного звернення.
Перерахунок проводить Пенсійний фонд України. Розрахунок зроблять з урахуванням тривалості опалювального періоду — з 16 жовтня до 15 квітня включно.
Сума залежатиме від складу родини, доходів її членів, переліку комунальних послуг та їхньої вартості. Для нового розрахунку братимуть заробітки за перший і другий квартали 2026 року. Пенсійні виплати врахують за серпень.
Окремо визначені категорії людей, яким усе ж доведеться подати документи. Це передусім ті, хто оформлює допомогу вперше.
Звернутися також потрібно у випадку, якщо з 1 жовтня змінився склад зареєстрованих мешканців, сім'ї або перелік житлово-комунальних послуг.
Субсидії можуть призначити й тим, кому їх не надали на неопалювальний період через борг. Йдеться про ситуації, коли заборгованість уже погашена, укладено договір реструктуризації або питання боргу оскаржується в суді.
Для оформлення знадобляться заява та декларація. Залежно від ситуації можуть попросити додаткові папери. Наприклад, договір оренди, документ про реструктуризацію боргу або довідку ВПО.
Подати документи можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду. Є й дистанційні варіанти — вебпортал електронних послуг або застосунок «Пенсійний фонд». Приймають заяви також через ЦНАП, органи місцевого самоврядування та портал «Дія».
Важливий момент стосується строків. Якщо звернутися з 1 жовтня до 30 листопада включно, виплату призначать із початку опалювального періоду. Після цього терміну нарахування почнеться вже з місяця подання заяви.
Тому тим, кому потрібне нове призначення, не варто відкладати звернення. Для більшості інших отримувачів повторно оформлювати допомогу не потрібно.