Субсидии для большинства домохозяйств назначат без повторного обращения.

Пересчет производит Пенсионный фонд Украины. Расчет будет произведен с учетом продолжительности отопительного периода — с 16 октября по 15 апреля включительно.

Сумма будет зависеть от состава семьи, доходов ее членов, перечня коммунальных услуг и их стоимости. Для нового расчета будут приниматься заработки за первый и второй кварталы 2026 года. Пенсионные выплаты учтут за август.

Отдельно определены категории людей, которым все же придется подать документы. Это, прежде всего, те, кто оформляет помощь впервые.

Обратиться также следует в случае, если с 1 октября изменился состав зарегистрированных жильцов, семьи или перечень жилищно-коммунальных услуг.





Субсидии могут быть назначены и тем, кому их не предоставили на неотапливаемый период из-за долга. Речь идет о ситуациях, когда задолженность уже погашена, заключен договор реструктуризации или вопрос долга обжалуется в суде.

Для оформления понадобится заявление и декларация. В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные бумаги. Например, договор аренды, документ о реструктуризации долга или справке ВПЛ.

Представить документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда. Есть и дистанционные варианты – вебпортал электронных услуг или приложение «Пенсионный фонд». Принимают заявления также через ЦНАП, органы местного самоуправления и портал Действие.

Важный момент касается сроков. Если обратиться с 1 октября по 30 ноября включительно, выплату назначат с начала отопительного периода. После этого срока начисление начнется уже с месяца подачи заявления.

Поэтому тем, кто нуждается в новом назначении, не стоит откладывать обращение. Для большинства других получателей повторно оформлять пособие не нужно.