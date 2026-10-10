Переводы с карты для украинцев могут иметь ограничения, если операции кажутся банку необычными или не соответствуют финансовому профилю клиента.

Переводы с карты на значительные суммы без подтверждения доходов могут стать поводом для дополнительной проверки.

Речь идет о правилах финансового мониторинга. Банки обязаны смотреть за операциями клиентов и выяснять происхождение средств, если транзакции вызывают подозрение.

Какие суммы могут проверять

По данным The Page, банки используют установленные лимиты для переводов между физическими лицами. В материале упоминается ограничение на уровне 50 тыс. грн. в месяц для клиентов со средним или низким риском.

Для части клиентов предел может составить 100 тыс. грн. В то же время, сам факт проведения операции на такую ​​сумму не означает автоматической блокировки средств.

Банк может обратить внимание на регулярные платежи, большое количество переводов или операции, не соответствующие обычному поведению владельца счета.

К примеру, если человек обычно получает небольшие суммы, а затем начинает регулярно переводить десятки тысяч гривен, финансовое учреждение может попросить объяснения.

При дополнительной проверке банк имеет право попросить документы, подтверждающие происхождение денег. Это могут быть справки о доходах, документах по продаже имущества, наследствах или других подтверждениях законного происхождения средств.

Переводы с карты между собственными счетами обычно отличаются от операций, когда деньги регулярно поступают от большого количества посторонних.

Важно и то, что лимиты и подходы банков могут изменяться. Поэтому перед большой операцией следует проверить актуальные условия своего финансового учреждения.

Переводы с карты сами по себе не означают нарушения. Основное внимание финмониторинга направлено на операции, которые носят необычный характер или не отвечают информации о клиенте.