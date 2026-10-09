С октября 2026 года для обычных гривневых счетов физлиц сохраняется лимит Нацбанка до 100 тысяч грн в сутки, однако банки установили собственные нижние пределы на одну операцию и на промежуток времени.

Новые лимиты на снятие наличных в банкоматах в октябре оставили украинцам ключевое ограничение — до 100 тысяч гривен в сутки с обычного гривневого счета. Более низкие пределы банки теперь выставляют отдельно на одну операцию и на короткий промежуток времени.

Ограничение в 100 тысяч гривен в день содержится в постановлении НБУ №18 «О работе банковской системы в период военного положения». Как сообщает ТСН, после изменений в августе 2026 года для отдельных счетов клиентов общий предел был увеличен до 200 000 грн, однако для обычных личных счетов физических лиц оставили лимит в 100 000 грн в день.

Сколько реально можно снять за одну операцию

Важно понимать: 100 тысяч грн — это максимальная сумма выдачи наличной гривны со счета в течение дня, а не гарантия того, что банкомат выдаст всю сумму за один раз. Банки устанавливают собственные суточные и почасовые лимиты на снятие.

В «ПриватБанке» с собственной карты можно получить до 40 000 грн в течение трех часов. В Monobank сумма операции с картой зависит от банкомата другого банка, поэтому точный предел определяет владелец терминала, через который снимают наличные. Для некоторых категорий клиентов действует более низкий лимит — 20 000 грн в течение трех часов.

«Ощадбанк» с октября меняет отдельные тарифные условия, в частности о бесплатном снятии средств в сторонних банкоматах — это может сказаться на комиссии за операции в терминалах других банков.

Как снять большую сумму, если нужно

Если нужная сумма превышает лимит банкомата, снять ее наличными можно через кассу банка по предварительному заказу. Для этого обычно нужен паспорт и идентификационный код, а большие суммы может потребоваться заказывать за один-два дня до выдачи.

Перед снятием стоит проверить условия своей карты в приложении банка: там указаны и суточный лимит, и комиссия за пользование терминалами других банков. Это позволит избежать неожиданных списаний за превышение лимита или за расчет в чужом банкомате.

Ранее Politeka сообщала, новые лимиты на снятие наличных в банкоматах: сколько украинцам будут выдавать с 1 октября.