Від жовтня 2026 року для звичайних гривневих рахунків фізосіб зберігається ліміт Національного банку до 100 тисяч грн на добу, проте банки встановили власні нижчі межі на одну операцію та на проміжок часу.

Нові ліміти на зняття готівки в банкоматах у жовтні залишили для українців ключове обмеження — до 100 тисяч гривень на добу зі звичайного гривневого рахунку. Нижчі межі банки тепер виставляють окремо на одну операцію та на короткий проміжок часу.

Обмеження у 100 тисяч гривень на день міститься у постанові НБУ №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Як повідомляє ТСН, після змін у серпні 2026 року для окремих рахунків клієнтів загальна межа була збільшена до 200 000 грн, однак для звичайних особистих рахунків фізичних осіб залишили ліміт у 100 000 грн на день.

Скільки реально можна зняти за одну операцію

Важливо розуміти: 100 тисяч грн — це максимальна сума видавання готівкової гривні з рахунку протягом дня, а не гарантія того, що банкомат видасть усю суму за один раз. Банки встановлюють власні добові та погодинні ліміти на зняття.

У «ПриватБанку» з власної картки можна отримати до 40 000 грн протягом трьох годин. У Monobank сума операції з карткою залежить від банкомата іншого банку, тож точну межу визначає власник термінала, через який знімають готівку. Для деяких категорій клієнтів діє нижчий ліміт — 20 000 грн протягом трьох годин.

«Ощадбанк» від жовтня змінює окремі тарифні умови, зокрема щодо безкоштовного зняття коштів у сторонніх банкоматах — це може позначитися на комісії за операції в терміналах інших банків.

Як зняти більшу суму, якщо потрібно

Якщо потрібна сума перевищує ліміт банкомата, зняти її готівкою можна через касу банку за попереднім замовленням. Для цього зазвичай потрібен паспорт та ідентифікаційний код, а великі суми може бути потрібно замовляти за один-два дні до видачі.

Перед зняттям варто перевірити умови своєї картки у застосунку банку: там вказано і добовий ліміт, і комісію за користування терміналами інших банків. Це дозволить уникнути несподіваних списань за перевищення ліміту або за розрахунок у чужому банкоматі.

Раніше Politeka повідомляла, нові ліміти на зняття готівки в банкоматах: скільки українцям видаватимуть з 1 жовтня.