Як підготуватися до зими, якщо можливі тривалі відключення світла й перебої з теплом?

Як підготуватися до зими так, щоб складна ситуація не застала родину зненацька?

Фахівці радять почати не з дорогих покупок, а з простого плану. Варто визначити речі, без яких оселя не зможе нормально працювати під час аварійних ситуацій.

Насамперед треба подбати про зв’язок, освітлення та заряджання телефонів. Павербанки варто тримати зарядженими. Для квартири також можна розглянути акумуляторну систему з інвертором. Потужність залежить від потреб конкретного помешкання.

Корисно заздалегідь домовитися із сусідами про взаємодопомогу. Обміняйтеся номерами телефонів. Також варто знати, у кого є резервне живлення, хто може допомогти з технікою або має навички першої допомоги.





Окреме питання — тепло. Для холодного періоду можна визначити одну кімнату, де родина зможе перебувати разом. Краще обрати приміщення з мінімальною кількістю зовнішніх стін. Вікна та двері слід перевірити на щілини, а за потреби встановити ущільнювачі.

Як підготуватися до зими, варто продумати й щодо харчування. Експерти радять мати вдома запас продуктів тривалого зберігання. Орієнтир — щонайменше 72 години, а за можливості до двох тижнів.

Підійдуть крупи, горіхи, консервовані продукти та інша їжа, яку можна зберігати без холодильника. Частину запасів бажано сформувати так, щоб вони не потребували тривалого приготування.

Не менш важлива вода. Рекомендований орієнтир — щонайменше два літри питної води на людину на добу. Якщо в будинку є насосне обладнання, варто заздалегідь продумати, як воно працюватиме без електроенергії.

Мешканцям багатоповерхівок варто обговорити такі питання на рівні ОСББ. Йдеться про резервне живлення насосів, освітлення під’їздів та інших систем.

Як підготуватися до зими без зайвих витрат? Почати можна з перевірки того, що вже є вдома, і скласти список справ. Такий підхід допоможе не скуповувати все поспіхом перед першими холодами.