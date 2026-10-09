Українцям мають повернути майже 93 млн гривень через порушення під час формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Перевірки виявили проблеми у 88,6% перевірених підприємств.

Подорожчання проїзду у Львові — не єдина зміна в платіжках українців: через порушення під час формування тарифів на житлово-комунальні послуги споживачам мають повернути майже 93 млн гривень. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Від початку року фахівці провели 140 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. Порушення законодавства у сфері цін і ціноутворення виявили у 88,6% випадків — тобто майже у дев'яти з десяти перевірених.

За результатами перевірок підприємствам видали вимоги щодо перерахунку тарифів на користь споживачів. На порушників наклали адміністративно-господарські штрафи, а відповідальних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності.

Загальна сума, яку мають повернути споживачам у результаті перерахунків, становить 92,67 млн гривень. Станом на кінець серпня 2026 року українцям уже фактично повернули та перерахували 636,8 тисячі гривень, а виконання рішень щодо решти суми триває.

Що робити, якщо у платіжці завищена сума

У Держпродспоживслужбі радять українцям перевіряти нарахування у платіжках за комунальні послуги. Якщо виникають сумніви щодо правильності тарифу або його підвищення, можна звернутися до територіального органу служби.

Якщо у споживача виникають сумніви щодо обґрунтованості зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, він може звернутись до Держпродспоживслужби із зверненням про порушення його прав та законних інтересів. За наявності підстав наші фахівці проведуть перевірку.

Як подати звернення

Щоб фахівці провели перевірку, споживачеві потрібно подати офіційне звернення до територіального управління Держпродспоживслужби у своєму регіоні. У документі варто вказати, яке саме нарахування або тариф викликає сумніви.

Найчастіше порушення фіксують у сфері цін і ціноутворення — тобто коли тариф сформували або застосували неправомірно. Саме такі переплачені у платіжках суми й повертають людям після перевірок.

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