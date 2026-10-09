Украинцам должны вернуть почти 93 млн гривен из-за нарушений при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Проверки выявили проблемы у 88,6% проверенных предприятий.

Подорожание проезда во Львове — не единственное изменение в платежках украинцев: из-за нарушений при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги потребителям должны вернуть почти 93 млн гривен. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

С начала года специалисты провели 140 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Нарушения законодательства в сфере цен и ценообразования выявили в 88,6% случаев — то есть почти у девяти из десяти проверенных.

По результатам проверок предприятиям выдали требования о перерасчете тарифов в пользу потребителей. На нарушителей наложили административно-хозяйственные штрафы, а ответственных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Общая сумма, которую должны вернуть потребителям в результате перерасчетов, составляет 92,67 млн гривен. По состоянию на конец августа 2026 года украинцам уже фактически вернули и перечислили 636,8 тысячи гривен, а исполнение решений по остальной сумме продолжается.

Что делать, если в платежке завышена сумма

В Госпродпотребслужбе советуют украинцам проверять начисления в платежках за коммунальные услуги. Если возникают сомнения в правильности тарифа или его повышения, можно обратиться в территориальный орган службы.

Если у потребителя возникают сомнения в обоснованности роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, он может обратиться в Госпродпотребслужбу с обращением о нарушении его прав и законных интересов. При наличии оснований наши специалисты проведут проверку.

Как подать обращение

Чтобы специалисты провели проверку, потребителю нужно подать официальное обращение в территориальное управление Госпродпотребслужбы в своем регионе. В документе стоит указать, какое именно начисление или тариф вызывает сомнения.

Чаще всего нарушения фиксируют в сфере цен и ценообразования — то есть когда тариф сформировали или применили неправомерно. Именно такие переплаченные в платежках суммы и возвращают людям после проверок.

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