Укрзализныця возвращается к вопросу повышения грузовых тарифов — очередное удорожание логистики заложат в себестоимость металлопродукции, стройматериалов и агропродукции, а значит, и в цены для украинцев.

Тарифы для украинцев могут вырасти еще раз — "Укрзализныця" вернулась к идее повысить стоимость грузовых железнодорожных перевозок. Решение напрямую отразится на ценах металлопродукции, строительных материалов и агропродукции по всей стране.

О новых намерениях перевозчика сообщило отраслевое издание GMK Center. Это уже не первое подорожание: с 1 августа 2026 года "Укрзализныця" подняла грузовые тарифы сразу на 30%, и бизнес резко раскритиковал этот шаг.

Еще в июне объединение "Укрметаллургпром" оценивало возможные потери экономики от повышения тарифов почти в 100 млрд грн ВВП, а валютной выручки — в 2,4 млрд долларов. Это одна из крупнейших оценок убытков, которую называли промышленники из-за удорожания железнодорожной логистики.

В начале августа объединение призвало правительство отменить решение и предлагало вместо разового скачка на 30% постепенное повышение на 8–14% в течение 2026–2027 годов — и только после возобновления судоходства в черноморских портах.

Однако в "Укрзализныце" от этих предложений отказались. Там заявили, что фактическое повышение на 30% стало "компромиссом", и подтвердили: грузы горно-металлургического комплекса пришлось переориентировать из портов Большой Одессы на сухопутные пограничные переходы и дунайское направление.

Как подорожание грузовых тарифов отразится на ценах

Грузовые тарифы заложены в себестоимость практически всего, что производит промышленность. Металлурги, аграрии и производители стройматериалов предупреждали: рост железнодорожных ставок перекладывается на конечную цену товара — от арматуры для строительства до продуктов на полке.

Ситуацию усложняет обвал экспорта. По данным Государственной таможенной службы, которые приводит РБК-Украина, в июне страна вывезла 524,7 тыс. тонн металлопродукции, в июле — 322,2 тыс. тонн, а в августе — лишь 124,8 тыс. тонн. За два месяца объемы упали на 76%. Морской экспорт обвалился еще сильнее: с 322,4 тыс. тонн в июне до 11 тыс. тонн в августе, то есть на 97%.

Сейчас три крупнейших металлургических комбината страны — "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" — не работают. Вместе они обеспечивали около 90% производства стали в Украине.

Вес отрасли для бюджета огромен: за пять лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на более чем 200 млрд грн (6,2 млрд долларов), только по итогам 2024 года — 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

Ранее Politeka сообщала, подорожания газа не будет до конца войны: в Раде рассказали о моратории на тарифы.