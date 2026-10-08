У Верховній Раді пояснили, чи підвищуватимуть тарифи на газ під час війни та чи скасують чинний мораторій. Народний депутат Юрій Камельчук запевнив: найближчим часом перегляду ціни блакитного палива не буде.

Пільгову ціну на газ збережуть до завершення війни — у Верховній Раді повідомили, що питання подорожчання тарифів і скасування мораторію наразі не стоїть на порядку денному. Рахунки за комуналку лишаються однією з головних статей витрат українських родин, особливо в опалювальний сезон.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат Юрій Камельчук, повідомляє Новини.LIVE. За його словами, питання підвищення тарифів на газ і відміни мораторію зараз у парламенті не розглядається.

Що буде з ціною на газ

«У порядку денному питання про підвищення тарифів і відміну мораторію немає», — заявив народний депутат. Тобто найближчим часом перегляду вартості блакитного палива для побутових споживачів чекати не доводиться — мораторій, запроваджений на час воєнного стану, продовжує діяти.

Водночас Камельчук уточнив: в окремих населених пунктах тарифи все ж можуть змінюватися. Місцеві ради мають повноваження встановлювати вартість таких послуг, як вода чи тепло, на своєму рівні. Тож актуальні цифри слід уточнювати безпосередньо у своєму водоканалі чи комунальному підприємстві.

Як дізнатися свій тариф

перевірте офіційний сайт свого постачальника газу або водоканалу;

уточніть чинний тариф у платіжці за попередній місяць;

зверніться до місцевої ради або КП, якщо ціна змінилася.

Чи вимагає Європа дорожчу комуналку

Окремо депутат прокоментував рекомендації європейських партнерів щодо переходу на ринкові тарифи на газ і тепло. За його словами, така вимога справді існує як частина ширших реформ, однак розв'язувати її під час війни Україна не планує.

«Загалом вони кажуть, що це потрібно привести до ладу, але під час війни повертатися до цього ми не хочемо й не будемо», — наголосив Камельчук.

Нагадаємо: єдиної ціни на воду для всіх міст в Україні немає — вартість водопостачання та водовідведення встановлюють місцеві оператори. Щодо електроенергії в Україні обговорюють модель «розумних лічильників»: тариф залежатиме від часу доби, і споживач сам вирішуватиме, на який договір переходити.

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