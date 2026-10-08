В Верховной Раде объяснили, будут ли повышать тарифы на газ во время войны и отменят ли действующий мораторий. Народный депутат Юрий Камельчук заверил: в ближайшее время пересмотра цены голубого топлива не будет.

Льготную цену на газ сохранят до завершения войны — в Верховной Раде сообщили, что вопрос повышения тарифов и отмены моратория сейчас не стоит на повестке дня. Счета за коммунальные услуги остаются одной из главных статей расходов украинских семей, особенно в отопительный сезон.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал народный депутат Юрий Камельчук, сообщает Новини.LIVE. По его словам, вопрос повышения тарифов на газ и отмены моратория сейчас в парламенте не рассматривается.

Что будет с ценой на газ

«В повестке дня вопроса о повышении тарифов и отмене моратория нет», — заявил народный депутат. То есть в ближайшее время пересмотра стоимости голубого топлива для бытовых потребителей ждать не стоит — мораторий, введенный на время военного положения, продолжает действовать.

В то же время Камельчук уточнил: в отдельных населенных пунктах тарифы все же могут меняться. Местные советы наделены полномочиями устанавливать стоимость таких услуг, как вода или тепло, на своем уровне. Поэтому актуальные цифры стоит уточнять непосредственно в своем водоканале или коммунальном предприятии.

Как узнать свой тариф

проверьте официальный сайт поставщика газа или водоканала;

уточните действующий тариф в платежке за предыдущий месяц;

обратитесь в местный совет или коммунальное предприятие, если цена изменилась.

Требует ли Европа более дорогую коммуналку

Отдельно депутат прокомментировал рекомендации европейских партнеров по переходу на рыночные тарифы на газ и тепло. По его словам, такое требование действительно существует как часть более широких реформ, однако решать этот вопрос во время войны Украина не планирует.

«В целом они говорят, что это нужно привести в порядок, но во время войны мы к этому возвращаться не хотим и не будем», — подчеркнул Камельчук.

Напомним: единой цены на воду для всех городов в Украине нет — стоимость водоснабжения и водоотведения устанавливают местные операторы. Что касается электроэнергии, в Украине обсуждают модель «умных счетчиков»: тариф будет зависеть от времени суток, и потребитель сам решит, на какой договор переходить.

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