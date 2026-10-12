Согласно постановлению №998 государство компенсирует ВПЛ и жителям прифронтовых территорий 70% первого взноса по ипотеке "єОселя" и 70% ежемесячных платежей в течение первого года.

Льготное жилье для военных и их семей по программе "єОселя" теперь можно купить не только в новостройке, но и на вторичном рынке — государство компенсирует львиную долю стоимости. Согласно постановлению правительства №998 государство берет на себя 70% первого взноса по ипотеке и еще 70% ежемесячных платежей в течение первого года.

Чтобы воспользоваться поддержкой, стоимость жилья не должна превышать 2 миллиона гривен, а возраст дома — 20 лет. Именно эти условия открывают дорогу на вторичный рынок: переселенцы могут подобрать готовую квартиру или дом, а не ждать сдачи новостройки.

Как работает компенсация 70% взноса

Механизм прописали в постановлении Кабмина №998. Помимо 70% первого взноса, государство оплачивает 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования. Дополнительно можно получить компенсацию до 40 тысяч гривен на расходы по оформлению кредитного договора.

Ограничение одно, но существенное: компенсация первого взноса не может превышать 30% стоимости жилья. То есть если квартира стоит 2 миллиона гривен, государство покроет максимум 600 тысяч гривен взноса.

Какие ставки действуют для разных категорий

Условия "єОсели" различаются в зависимости от статуса заемщика. Для военнослужащих, правоохранителей, медиков и педагогов действует льготная ставка 3% годовых. Для внутренне перемещенных лиц — 7% в течение первых десяти лет кредита и 10% начиная с одиннадцатого года. Максимальный срок ипотеки составляет 20 лет.

Минимальный первый взнос для заемщиков до 25 лет включительно стартует от 10% стоимости жилья, далее он зависит от возраста человека. Это базовые условия программы, поверх которых накладывается компенсация по постановлению №998.

Сколько людей уже воспользовались

Только в Киеве проживает около 420 тысяч внутренне перемещенных лиц, и почти 3 600 из них уже приобрели собственное жилье благодаря "єОселе". Государственной компенсацией по постановлению №998 воспользовались 93 семьи ВПЛ в столице и еще 422 семьи в Киевской области.

Эти цифры озвучили представители Укрфинжилья — Евгений Гейко и Иван Бушовский — на заседании Совета ВПЛ при Киевской городской военной администрации.

Как оформить компенсацию

Право на компенсацию имеют ВПЛ и жители прифронтовых территорий, которые соответствуют общим условиям "єОсели". Порядок действий такой:

выбрать жилье стоимостью до 2 миллионов гривен и возрастом до 20 лет;

подать заявку на участие в программе "єОселя" через приложение "Дія";

заключить ипотечный договор в банке-партнере программы;

получить компенсацию первого взноса и платежей по постановлению №998 через Укрфинжилье.

Подробные условия и перечень банков-участников опубликованы на официальных ресурсах Укрфинжилья, а подать заявку удобно через портал "Дія".

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