Владельцы разрушенного или поврежденного войной жилья могут получить компенсацию по программе "єВідновлення", даже если в собственности есть еще одна квартира или дом. Сам факт наличия другого жилья не является основанием для отказа в выплате.

Компенсация за поврежденное жилье для военных и гражданских в Украине привязана именно к конкретному разрушенному или поврежденному объекту, а не к общему имущественному положению владельца. Поэтому если у человека разрушен на фронте дом, а в тылу осталась квартира — право на компенсацию за дом у него не исчезает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение 3m2 по программе "єВідновлення".

Влияет ли наличие другого жилья на компенсацию

Законодательство не устанавливает требования, чтобы поврежденное или разрушенное жилье было единственной недвижимостью владельца. То есть человек может иметь еще одно пригодное для проживания жилье и при этом получать компенсацию за конкретный объект, пострадавший от боевых действий.

При рассмотрении заявления проверяют право собственности именно на поврежденный или уничтоженный объект, сведения в Госреестре вещных прав и факт повреждения либо уничтожения в результате войны. Наличие другой квартиры в эти критерии не входит.

Можно ли получить компенсацию за несколько объектов

Если одному человеку принадлежало несколько жилых объектов, поврежденных или уничтоженных из-за войны, наличие одного пострадавшего объекта не означает автоматического отказа в отношении другого. Законодательство не ограничивает компенсацию лишь одним уничтоженным жилым объектом — вопрос рассматривается отдельно по каждому.

Вместе с тем стоит различать право на компенсацию и приоритет ее получения. Для отдельных категорий заявителей законодательство предусматривает приоритетное право, наличие которого проверяется во время верификации.

Что проверить владельцу перед подачей заявления

Перед подачей заявления следует убедиться, что право собственности на поврежденное или уничтоженное жилье надлежащим образом оформлено и внесено в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество. Особенно это актуально для недвижимости, право собственности на которую оформлялось до 2013 года.

В таких случаях информация может храниться в бумажных архивах БТИ и отсутствовать в электронном реестре. Тогда сведения нужно внести через государственного регистратора, нотариуса или ЦНАП.

Как оформить компенсацию

Заявление на компенсацию можно подать через приложение или портал "Дія", а в отдельных случаях — через ЦНАП или нотариуса. Для поврежденного имущества после рассмотрения заявления и обследования определяется сумма компенсации. Для уничтоженного жилья может предоставляться жилищный сертификат или средства на строительство — в зависимости от вида имущества и выбранного механизма.

Ранее Politeka сообщала, компенсация за поврежденное жилье для военных: как оформить выплату, пошаговая инструкция.