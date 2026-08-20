У Закарпатській області ветерани та члени їхніх родин можуть отримати фінансову підтримку на відкриття або розвиток власного бізнесу. Розповідаємо, які суми доступні, хто може подати заявку та як це зробити.

Робота для ветеранів у Закарпатській області тепер доступна не лише за наймом — колишні військові можуть отримати грант до 1,5 мільйона гривень на відкриття власної справи. Як повідомляє Закарпатська обласна служба зайнятості, з початку 2026 року її послугами скористалися вже 163 учасники бойових дій.

Програма «Власна справа» — це урядовий інструмент підтримки підприємництва, який діє з липня 2022 року. З 1 вересня 2026 року набувають чинності оновлені умови: суми грантів зростають, а система бонусів розширюється.

Які суми грантів доступні

Базова сума гранту для масштабування вже наявного бізнесу становитиме від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. З урахуванням бонусів максимальна сума може сягати 2,5 мільйона гривень. Для ветеранів передбачений бонус +20% до базової суми гранту.

Окрім цього, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени їхніх родин, а також сім'ї загиблих захисників мають пріоритетний доступ до програми. Для отримання гранту потрібно створити щонайменше одне нове робоче місце.

На що можна витратити кошти

Грантові гроші дозволено спрямувати на придбання обладнання та транспорту, ремонт або оренду приміщень, автоматизацію та цифровізацію бізнесу, маркетинг і брендинг, будівництво чи реконструкцію виробничих об'єктів, а також оформлення прав інтелектуальної власності.

Для ветеранів, які лише планують стартувати, доступна також окрема грантова програма через мережу центрів «Дія.Бізнес» — до 1 мільйона гривень на масштабування виробництва та вихід на нові ринки. Заявки приймають до 31 серпня 2026 року.

Як подати заявку на грант

Оформлення гранту за програмою «Власна справа» відбувається через портал «Дія». Алгоритм дій такий:

подати заявку на порталі «Дія» з описом бізнес-ідеї;

пройти перевірку в уповноваженому банку;

отримати оцінку за бальною системою;

за потреби — пройти співбесіду в центрі зайнятості;

дочекатися рішення Державного центру зайнятості.

Грант виплачують у безготівковій формі. Повторно подати заявку можна після підтвердження, що попередній проєкт виконано. У Закарпатській області консультації щодо участі в програмі надають фахівці обласної служби зайнятості — як онлайн, так і в місцевих підрозділах.

Для участі в програмі «Дія.Бізнес» необхідно мати офіційно зареєстрований діючий бізнес (ФОП або юридична особа), засновником якого є ветеран, військовослужбовець або член їхньої родини. Також підприємство може належати до категорії дружнього до ветеранів — якщо в ньому офіційно працевлаштований щонайменше один ветеран.

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