В Закарпатской области ветераны и члены их семей могут получить финансовую поддержку на открытие или развитие собственного бизнеса. Рассказываем, какие суммы доступны, кто может подать заявку и как это сделать.

Работа для ветеранов в Закарпатской области теперь доступна не только по найму — бывшие военные могут получить грант до 1,5 миллиона гривен на открытие собственного дела. Как сообщает Закарпатская областная служба занятости, с начала 2026 года ее услугами воспользовались уже 163 участника боевых действий.

Программа «Собственное дело» — это правительственный инструмент поддержки предпринимательства, действующий с июля 2022 года. С 1 сентября 2026 года вступают в силу обновленные условия: суммы грантов увеличиваются, а система бонусов расширяется.

Какие суммы грантов доступны

Базовая сумма гранта для масштабирования уже существующего бизнеса составит от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен. С учетом бонусов максимальная сумма может достигать 2,5 миллиона гривен. Для ветеранов предусмотрен бонус +20% к базовой сумме гранта.

Кроме того, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены их семей, а также семьи погибших защитников имеют приоритетный доступ к программе. Для получения гранта необходимо создать как минимум одно новое рабочее место.

На что можно потратить средства

Грантовые деньги разрешено направить на приобретение оборудования и транспорта, ремонт или аренду помещений, автоматизацию и цифровизацию бизнеса, маркетинг и брендинг, строительство или реконструкцию производственных объектов, а также оформление прав интеллектуальной собственности.

Для ветеранов, которые только планируют стартовать, доступна также отдельная грантовая программа через сеть центров «Дия.Бизнес» — до 1 миллиона гривен на масштабирование производства и выход на новые рынки. Заявки принимают до 31 августа 2026 года.

Как подать заявку на грант

Оформление гранта по программе «Собственное дело» происходит через портал «Дия». Алгоритм действий таков:

подать заявку на портале «Дия» с описанием бизнес-идеи;

пройти проверку в уполномоченном банке;

получить оценку по балльной системе;

при необходимости — пройти собеседование в центре занятости;

дождаться решения Государственного центра занятости.

Грант выплачивают в безналичной форме. Повторно подать заявку можно после подтверждения, что предыдущий проект выполнен. В Закарпатской области консультации по участию в программе предоставляют специалисты областной службы занятости — как онлайн, так и в местных подразделениях.

Для участия в программе «Дия.Бизнес» необходимо иметь официально зарегистрированный действующий бизнес (ФЛП или юридическое лицо), учредителем которого является ветеран, военнослужащий или член их семьи. Также предприятие может относиться к категории дружественного к ветеранам — если в нем официально трудоустроен как минимум один ветеран.

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