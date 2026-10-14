Мобилизация в Украине предусматривает ведение военного учета через электронный реестр «Оберег», данные из которого отражаются в приложении «Резерв+».

Мобилизация в Украине требует надлежащего оформления учетных сведений, поэтому отсутствие информации в электронной системе может потребовать дополнительного уяснения.

Почему у «Резерв+» нет данных

Отсутствие сведений в приложении не обязательно означает, что гражданин не состоит на военном учете. Причиной могут быть технические проблемы, ошибки при переносе информации с бумажных карт или отсутствие записи в электронном реестре.

В таких случаях следует сначала проверить, установлена ​​ли последняя версия приложения, а также повторить авторизацию. Если это не помогло, нужно выяснить, есть ли соответствующая информация в реестре «Оберег», написал юрист Владислав Дерий

Как поступить, если информация отсутствует

Если после проверки данные не появились, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Специалисты смогут проверить наличие записи и объяснить, как исправить ситуацию.

Для уточнения информации может потребоваться паспорт, идентификационный код и имеющиеся военно-учетные документы. Если гражданин ранее состоял на учете, целесообразно предоставить подтверждающие это документы.

Мобилизация в Украине предполагает использование электронных военно-учетных документов, однако техническое отсутствие сведений требует проверки, а не предположений о статусе человека. Если проблема связана с ошибкой в ​​реестре, следует обратиться с просьбой проверить и актуализировать информацию.

Можно ли решить проблему онлайн

В зависимости от характера ошибки часть вопросов можно узнать дистанционно. В то же время первоначальное взятие на учет, исправление отдельных сведений и изменение места учета могут предусматривать различные процедуры.

Поэтому перед дальнейшими действиями следует уточнить порядок именно для своей ситуации.