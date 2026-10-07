Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 8 по 14 октября предполагает заметное колебание температур: от +22° в начале недели до +14° к концу, перепад составит 8°.

предыдущий прогноз аномальной погоды в регионе уже предупреждал о нестабильности, а новая неделя в Киевской области принесет очередной перепад температур — от +22° в начале до +14° в среду.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться в пределах от +14° до +22°, а ночью — от +8° до +12°.

В четверг, 8 октября, воздух прогреется до +22°, ночью же термометры покажут +11°. Небо будет малооблачным, осадков не предвидится.

В пятницу, 9 октября, столбики термометров опустятся до +20° днем и +12° ночью. Облачность с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 10 октября, температура удержится на отметке +16° днем, а ночью опустится до +8°. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 11 октября, днем ожидается +20°, ночью — +8°. Облачность переменная, осадков не прогнозируется.

В понедельник, 12 октября, воздух прогреется только до +16°, ночью — до +11°. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 13 октября, днем +15°, ночью +10°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 14 октября, столбики термометров опустятся до +14° днем и +8° ночью. Небо малооблачное, осадков не предвидится.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 8 октября, с температурой +22°, а самым прохладным будет среда, 14 октября, когда воздух прогреется только до +14°. Перепад температур за неделю достигает 8°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в пятницу, 9 октября, и в понедельник, 12 октября.

Из-за ощутимого перепада температур жителям Киевской области стоит одеваться по принципу «нескольких слоев» и не забывать теплую одежду, особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками — пятницу и понедельник — пригодится зонт, а водителям следует быть осторожными на дороге из-за возможного ухудшения видимости.

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