Кто бы мог подумать...

В Киеве на Оболони внедорожник провалился под землю

Об этом сообщает "Оболонский район города Киева" в Facebook.

В частности, на улице Зои Гайдай возле одного из магазинов мужчина припарковал свою машину.

Но когда он вышел из магазина, оказалось, что авто провалилось под землю.

Особенно пострадала задняя часть машины, которая больше всего оказалась под землей.

"Самое печальное, что до этого никому нет дела, и не будет. Кличко интересуют только мосты и праздники", " Кличко ни при чем. Виноват дворник!", " Походу карма настигает тех кто паркуется на газонах и пешеходных зонах", - пишут в комментариях.

Недавно в коммунальщики Киева начали проводить испытания тепловых сетей, которые в итоге привели к настоящему потопу.

Киевляне показали, что на улице Большой Васильковской неподалеку от торгового центра "Ocean Plaza". Дорогу залили потоки горячей воды, на проезжей часть поднялись клубы пара.

На одном из видео можно заметить, что кипяток выливается из переполненного коллектора. Рядом стоят представители коммунальной службы, которые, по всей видимости, обсуждают происшествие.

Напомним, киевлян предупредили о повышении тарифов на коммуналку, объявлены новые цены: "есть 10 дней, чтобы...".

Как сообщала Politeka, Кличко объявил новые правила по коммуналке и взбесил киевлян: "Город должен платить".

Также Politeka писала, что Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане".