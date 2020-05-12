Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда отменят спецпропуска на общественном транспорте

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА объяснил ситуацию во время брифинга 12 мая.

По словам киевского мэра, в ближайшее время власти не будут снимать ограничения по транспорту, и киевлянам придется ездить по спецпропускам минимум до 22 мая. Как отметил Виталий Кличко, окончательный срок зависит от эпидемиологической ситуации в столице.

"Как видим, вирус пока не отступает. И в последние дни у нас не оптимистическая динамика заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно", - заявил глава КГГА.

Виталий Кличко сообщил, что с 12 мая в Киеве запустили дополнительные маршруты. Общественный транспорт начал ходить из ДВРЗ, Троещины, Лесного и Корчеватого. Чтобы попасть в автобус, по прежнему нужен спецпропуск и средства индивидуальной защиты.

Пользователи социальной сети возмутились задержкой. По мнению многих киевлян, общественный транспорт уже давно запускать, в том числе - метро:

"Уже бы запустили метро хотя бы по спецпропускам"; "а затем горвласть повысит стоимость транспорта, мол, ой-ой, поиздержались мы на карантине, оплатите, граждане, нам нашу некомпетентность; мы же ничего, мы же за вас так переживали, что теперь сделаем метро по 20 грн за поездку"; "Без транспорта мы потеряем работу 😢спец пропуска не выдают 😢где логика ?????????как доехать если нет машины?"; "Транспорт почему не работает?!? Людям как добираться??".

Напомним, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

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