Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан об ужесточении карантина из-за китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА сообщил о возможном введении более строгих ограничений в своем Telegram-канале.

Как заявил Виталий Кличко, перед плановым ослаблением карантина наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Он предупредил, что если обстановка будет ухудшаться, меры будут ужесточать.

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы ... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне дня, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. И, если динамика заболевания так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционного взрыва. И тогда придется вводить более строгий карантин", - подчеркнул Виталий Кличко.

Киевский мэр рассказал о ситуации с заболеваемостью. По его словам, сейчас в Киеве подтверждено 1871 случай заражения, больше всего - в Оболонском, Дарницком и Деснянском районах. 26 пациентов госпитализировали, а все остальные отправились на самоизолляцию.

Ранее стало известно, что с 11 мая карантин по всей стране ослабили, однако украинцам все еще наказывают за нарушения. Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль. Нарушения ограничений грозят штрафами от 17 до 34 тысяч гривен для физического лица; от 34 до 170 тысяч для должностного лица. За нарушение санитарных правил могут наказать штрафом от 17 до 51 тысячи гривен или даже ограничением свободы.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, Валуев рассказал, почему перестал общаться с Кличко: "Мне не понравилось, что происходило в Украине".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартала 95" поиздевался над Кличко, полное видео: "Он по жизни тоже такой?".