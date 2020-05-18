"Киевводоканал" решил поднять тарифы и объявил новые расценки на водоснабжение в Киеве

Информация появилась на официальном сайте предприятия, передает Politeka.net.

Совсем недавно, в феврале, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила для Киева тариф на 2020 год в размере 22,99 гривны за кубометр воды. Теперь же "Водоканал" сообщил о новом повышении, которое будет в 2021 году.

Согласно сообщению, поставщики планируют установить цену на свои коммунальные услуги в Киеве на уровне 27,35 гривен за кубометр воды. Из них 14,74 гривен придется платить за водоснабжение, а еще 12,61 гривен - за отведение. Все цены указаны с учетом НДС.

Пресс-служба "Киевводоканала" отметила, что у потребителей есть 10 дней, чтобы внести свои предложения и замечания. Впрочем, многие киевляне решили обсудить новое повышение в социальных сетях:

"Только если улучшится качество воды😡"; " А уже пора остановить эту машину обмана, очистка воды не подлежит никакому повышению, эту воду даже техника не выдерживает такой налет"; "Да сколько можно повышать, куда?!"; "Где вы видели чистую воду?"; "Пусть повишает, дойдет до того, что вообще все перестанут платить, конечно что никому от этого легче не станет".

Напомним, киевлян предупредили о повышении цен на проезд в маршрутках до 32 грн: "Нужно вернуть деньги".

Как сообщала Politeka, Кличко объявил новые правила по коммуналке и взбесил киевлян: "Город должен платить".

Также Politeka писала, что Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане".