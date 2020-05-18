Стоимость проезда в общественном транспорте Киева может в разы вырасти после карантина
Об этом эксперты рассказали изданию "Сегодня", передает Politeka.net.
Из-за эпидемии Кабмин распорядился ограничить пассажироперевозки. Сейчас многие украинцы банально не могут доехать до рабочего места. По словам экспертов, чиновники осознают нужду в транспорте, но пока не знают, как его запустить и не вызвать вспышки заболевания.
Все дело в том, что в маршрутках сложно держать дистанцию. Так "Богдан" расчитан на 45 пассажиров, а в час пик туда набивает до 60 человек. Действующие ограничения запрещают перевозить более 12 пассажиров, что попросту невыгодно перевозчикам.
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Как отмечают эксперты, чтобы компенсировать расходы, маршрутчикам придется поднять стоимость проезда примерно на 25%. В Киеве цена вырастет с 7-8 до 28-32 гривен. Примерно столько же сейчас стоит поездка на такси с человека, если сброситься вчетвером. Этого можно избежать только если правительство согласится выделить частным компаниям дотации.
Жители Киева прокомментировали возможное подорожание проезда в социальных сетях:
"После карантина нужно вернуть деньги за простой в гаражах. А людей теперь обдирать надо!"; "Вы та не одурели? Люди после карантина, да еще и поднятие цен? Боже, спасай Украину от бандюг!"; "Кличко, городу и пригороду - Муниципальный транспорт, а жлобов,которые в свое время сожгли мунпациальные автопарки, в Автдор ремонтировать дороги, которые убили и точка"; "Буду ездить общественным транспортом, но маршруткой не поеду. Еще мало заработали, когда же вы нажретесь? В ваши маршрутное такси страшно и противно садиться".
Напомним, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".
Как сообщала Politeka, Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане"
Также Politeka писала, что в Киеве запустили поезда метро, появилось видео из подземки.