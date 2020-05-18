Стоимость проезда в общественном транспорте Киева может в разы вырасти после карантина

Об этом эксперты рассказали изданию "Сегодня", передает Politeka.net.

Из-за эпидемии Кабмин распорядился ограничить пассажироперевозки. Сейчас многие украинцы банально не могут доехать до рабочего места. По словам экспертов, чиновники осознают нужду в транспорте, но пока не знают, как его запустить и не вызвать вспышки заболевания.

Все дело в том, что в маршрутках сложно держать дистанцию. Так "Богдан" расчитан на 45 пассажиров, а в час пик туда набивает до 60 человек. Действующие ограничения запрещают перевозить более 12 пассажиров, что попросту невыгодно перевозчикам.

Как отмечают эксперты, чтобы компенсировать расходы, маршрутчикам придется поднять стоимость проезда примерно на 25%. В Киеве цена вырастет с 7-8 до 28-32 гривен. Примерно столько же сейчас стоит поездка на такси с человека, если сброситься вчетвером. Этого можно избежать только если правительство согласится выделить частным компаниям дотации.

Жители Киева прокомментировали возможное подорожание проезда в социальных сетях:

"После карантина нужно вернуть деньги за простой в гаражах. А людей теперь обдирать надо!"; "Вы та не одурели? Люди после карантина, да еще и поднятие цен? Боже, спасай Украину от бандюг!"; "Кличко, городу и пригороду - Муниципальный транспорт, а жлобов,которые в свое время сожгли мунпациальные автопарки, в Автдор ремонтировать дороги, которые убили и точка"; "Буду ездить общественным транспортом, но маршруткой не поеду. Еще мало заработали, когда же вы нажретесь? В ваши маршрутное такси страшно и противно садиться".

Напомним, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Как сообщала Politeka, Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане"

Также Politeka писала, что в Киеве запустили поезда метро, появилось видео из подземки.