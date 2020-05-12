В метро Киева курсируют поезда, которые готовы принять пассажиров

Как сообщает Politeka.net, об этом представители столичного метрополитена заявили изданию "Сегодня". В сети также появилось видео работы киевской подземки во время карантина (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

17 марта метро в Киеве закрыли для пассажиров в рамках противоэпидемических мер. Некоторые горожане забеспокоились, что длительный простой может навредить оборудованию и привести к авариям после открытия. Якобы, в метро нет принудительной вентиляции, а воздух обычно перегоняют поезда. Если же составы долго не будут ходить - повысится влажность.

Сотрудники "Киевского метрополитена" опровергли эту информацию и заявили, что сейчас все оборудование работает:

"Вентиляционные шахты обеспечивают воздухом станции метро и перегоны. А поезда разгоняют по тоннелям воздух, который закачали туда вентиляционные шахты. Информация о том, что могут быть поломки в оборудовании из-за высокой влажности и окисления – надуманная".

Кроме того, в киевском метро по несколько раз в день прогоняют поезда. Машинисты катаются по тоннелям без пассажиров, обкатывая вагоны. Они готовы начать работать в обычном режиме в любой момент.

В метро курсують порожні потяги Тунелями метро курсують порожні потяги #ВК з'ясував причину: https://bit.ly/3bmBou9 Gepostet von Большой Киев am Dienstag, 12. Mai 2020

Киевляне неоднозначно отреагировали на ролик. Многие возмущены, что метро до сих пор закрыто для пассажиров:

"Вопрос, большой, у меня: работает ли метро в Токио, Пекине, Нью-Йорке, Париже, Берлине... и других столицах? Или это мы самые умные и красивые?"; "И долго они так кататься собираются Наверное, экономически выгодно"; "А потом цена на проезд не по 8, а по 10. Они накатали, а нам платить"; "Правильно, а мы по 2 часа 30 минут ждём транспорт под дождём. Спасибо мэрии за заботу о киевлянах".

Напомним, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Как сообщала Politeka, Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане"

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартала 95" поиздевался над Кличко, полное видео: "Он по жизни тоже такой?".