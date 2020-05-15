Мэр Киева Виталий Кличко назвал горожанам новые условия оплаты коммунальных услуг и нарвался на критику

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА рассказал подробности 15 мая во время онлайн-брифинга.

По словам Виталия Кличко, киевлянам будет проще оплачивать коммуналку с новыми онлайн-сервисами. Он также отметил, почему жители города обязаны платить по квитанциям:

"От уровня проплат за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы. Город должен платить за газ, воду, топливо, готовиться к следующему отопительному сезону. 20 тыс. работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей".

Виталий Кличко добавил, что власти столицы продлили льготный период оплаты. Если раньше скидка в 10% действовала для тех, кто успел заплатить до 20 числа, то во время карантина она сохраняется до конца месяца.

Жители Киева остались недовольны ситуацией с коммуналкой. Многие жалуются, что из-за карантина им буквально нечем платить:

"Мне одному кажется, что было обещание не исключать горячее водоснабжение в городах во время карантина? Да еще и не на 2 недели, а минимум на 1 месяц? Вот кто будет пользоваться такой "удобной" услугой по водоснабжению? Только льготники"; "Заплати в ГИОЦ и ЦКС и заплати комиссию. Разделили платёжки, а теперь за каждую бабло гребут"; "Добрый день! ЖЭКи не учитывают скидку 10 процентов до конца месяца... так как ссылаются на то, что нет никакого официального документа, только устно"; "Виталий, с чего платить коммуналку, если люди 2 месяца без зарплаты сидят?"; "А потом коммуналка за все месяца как снежный ком ведь люди 60 дней не работали нужно больше времени чтоб выплатишь долги которые накопились".

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".