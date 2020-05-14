Но не все так просто

Глава Минздрава Максим Степанов назвал условия, при которых Киеву разрешат открыть метро

Как сообщает Politeka.net, министр здравоохранения подтвердил, что подземка сможет заработать уже с 25 мая. Он прокомментировал ситуацию во время брифинга 14 мая.

Накануне мэр Виталий Кличко попросил Кабмин позволить властям Киева запустить общественный транспорт в нормальном режиме с 22 мая, а также открыть метро с 25 мая. Как заявил Максим Степанов, столица получит конкретные требования, и если сможет их выполнить - Минздрав даст добро.

"Нами будут предоставлены очень конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии, при каких условиях, в том числе, может открываться городской транспорт и метро", - сообщил министр и добавил: "Если будет соблюдение этих критериев, то есть Киев уложится в них и будет им соответствовать, то мы не видим в этом проблемы".

Максим Степанов подчеркнул, что упомянутые критерии для Киева разработали эпидемиологи и вирусологи.

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли заявление Минздрава. Многие предполагают, что все это игра на публику:

"Это было так задумано. Никто ничего не просил. Рабочие метрополитена получили графики выхода на работу (май) еще в апреле"; "До метро как добираться?:)"; "Ну норм) щас придумают критерии, потом под них подгонят статистику))"; "А что так можно было?"; "Давно уже пора, а то вагоны в депо быстрей разберут на металлолом".

Напомним, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Как сообщала Politeka, Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане"

Также Politeka писала, что в Киеве запустили поезда метро, появилось видео из подземки.