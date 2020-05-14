Не все так просто

Мэр Киева Виталий Кличко решил открыть метро, но попросил им не пользоваться

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА обратился к киевлянам во время онлайн-брифинга 14 мая.

Виталий Кличко напомнил, что Киев начал постепенно выходить из карантина. Он потребовал, чтобы жители столицы по возможности придерживались прежних ограничений и не рисковали. По его словам, вирус еще не отступил.

"Те, кто пока могут работать дистанционно, продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья", - отметил киевский мэр.

Кличко также отметил, что многие жители города уже вышли на работу, а вот общественный транспорт пока запускать не спешат. По словам мэра, он обратился к Кабмину с просьбой открыть мэтро. И тут же попросил киевлян спускаться в подземку только в крайних случаях, как это делают жители Европы.

"Это не значит, что им нужно будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, думайте, прежде всего, о своей безопасности!", - подытожил Виталий Кличко.

Пользователи социальных сетей возмутились заявлением мэра. Многие считают, что ограничения снимают в неправильном порядке:

"Это идиотизм, а не карантин! Рестораны открыли, а метро закрыто! В ресторанах сидят за каждым столиком по несколько человек и конечно без всяких масок"; "Транспорт запустить не могут, а воду горячую отключили"; "Виталий! Как быть с пробками? По городу ездить невозможно?"; "Чем людей пугать, лучше бы ступеньки на метро Кловской починил".

Напомним, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

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