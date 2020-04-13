Масштабный пожар, который уже более недели буйствует в Чернобыльской зоне, подбирается к городу Припять

По словам члена общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, сейчас огонь уже находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.

Другой член Общественного Совета Ярослав Железняк сейчас находится в эпицентре событий. На своей странице в Facebook он поделился последней информацией в понедельник, 13 апреля.

«Загорание уже началось возле станции Янов, которое находится под Припятью. Пожарные бригады дежурят возле станции Янов, пытаются локализировать пожар, чтобы он не перешел на другую сторону станции, которая связана лесной подстилкой с городом Припять», - сообщил очевидец.

Ярослав Емельяненко допустил осложнения ситуации. По его словам, ситуация осложнена тем, что там очень сухие болота и высокая и полностью сухая трава.

«Достаточно одной искры или сильного порыва ветра и это все загорится, мы потеряем Припять», - заявил он.

Также отмечается, что сегодня утром были замечены колонны машин Нацгвардии для тушения пожара.

Телеграм-канал PavlovskyNews сообщает, что из-за пожара страдают и спасатели.

«Там пацаны вчера возле 7 реактора тушили, так радиации нахватались жёстко. Может даже машину назад не разрешат забрать, бо в радиации», - написал представитель ГСЧС.

Его коллеги перекапывают землю, чтобы недопустить распостранения огня.

Отметим, эксперты отмечают, что ситуация с пожарами в Украине может быть хуже, чем в Австралии, поскольку у нас нет столько техники и добровольных обученных пожарных команд. Более того трудности с водой, котрые начали возникать из-за изменения климата, могут сделать ситуацию критической.

А если в период пожаров еще придет антициклон – весь ядовитый дым просто неподвижно ляжет над городами и селами. В таком случаем может даже повториться трагическая ситуация, которая случилась в Лондоне 1952 года, когда от угольного смога погибло 12 тысяч человек

Напомним, чернобыльский пожар перебросился на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем масштабный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"